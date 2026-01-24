Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Policía Nacional alerta del envío de correos falsos que reclaman un pago pendiente de 550 euros a alumnos de la USC

Agentes trabajan en colaboración con la universidad con el objetivo de identificar a los ciberestafadores

Ep
24/01/2026 18:04
Persona utilizando un ordenador
Persona utilizando un ordenador
Pixabay
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Policía Nacional ha alertado este sábado sobre el envío "masivo" de correos electrónicos falsos a alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que, bajo el pretexto de la reclamación de un pago pendiente relacionado con el abono de la matrícula, solicitan una transferencia de 550 euros a una cuenta bancaria.

Según recoge un comunicado, agentes recibieron varias denuncias la pasada semana que presentaban "el mismo 'modus operandi'", que consiste en el uso de la técnica del 'phishing', referida a la suplantación de la identidad de una entidad fiable. A partir de ello, han trabajado conjuntamente con la universidad con el objetivo de "lograr la identificación y detención de los ciberestafadores".

Respecto a la técnica empleada, la Policía Nacional realiza recomendaciones a los usuarios para evitar este tipo de delitos, tales como la verificación del enlace antes de abrirlo; el análisis de las notificaciones que reciben por cualquier medio, y la necesidad de "permanecer en alerta" ante cualquier petición de dinero o datos personales o bancarios.

En la misma línea, el área de estafa online ha reivindicado la importancia de trabajar en "una mayor concienciación acerca de los riesgos de internet" para que, de dicha forma, se agote "la vía de financiación de los cibercriminales".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juzgados de Santiago de Compostela

El juicio por el homicidio del placero de Santiago comenzará el próximo lunes
EP
fitur 2026

Sanmartín acusa al PP de "hacer mala propaganda" de Santiago en Fitur 2026
Agencias
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto a representantes da Corporación municipal, durante a recepción a estudantes procedentes de Noruega no Salón Vermello do Pazo de Raxoi

A Corporación municipal recibe a estudantes noruegueses no Pazo de Raxoi
Adriana Quesada
Acto inaugural del simposio celebrado en Santiago, con la participación de especialistas nacionales e internacionales y representantes institucionales

Santiago inaugura un simposio sobre la biopsia líquida para avanzar en la oncología de precisión
Agencias