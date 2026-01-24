La Policía Nacional alerta del envío de correos falsos que reclaman un pago pendiente de 550 euros a alumnos de la USC

Persona utilizando un ordenador Pixabay

La Policía Nacional ha alertado este sábado sobre el envío "masivo" de correos electrónicos falsos a alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que, bajo el pretexto de la reclamación de un pago pendiente relacionado con el abono de la matrícula, solicitan una transferencia de 550 euros a una cuenta bancaria.

Según recoge un comunicado, agentes recibieron varias denuncias la pasada semana que presentaban "el mismo 'modus operandi'", que consiste en el uso de la técnica del 'phishing', referida a la suplantación de la identidad de una entidad fiable. A partir de ello, han trabajado conjuntamente con la universidad con el objetivo de "lograr la identificación y detención de los ciberestafadores".

Respecto a la técnica empleada, la Policía Nacional realiza recomendaciones a los usuarios para evitar este tipo de delitos, tales como la verificación del enlace antes de abrirlo; el análisis de las notificaciones que reciben por cualquier medio, y la necesidad de "permanecer en alerta" ante cualquier petición de dinero o datos personales o bancarios.

En la misma línea, el área de estafa online ha reivindicado la importancia de trabajar en "una mayor concienciación acerca de los riesgos de internet" para que, de dicha forma, se agote "la vía de financiación de los cibercriminales".