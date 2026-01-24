Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El juicio por el homicidio del placero de Santiago comenzará el próximo lunes

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados 14 años de cárcel

Ep
24/01/2026 13:27
Juzgados de Santiago de Compostela
Juzgados de Santiago de Compostela
EP
La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, acogerá la próxima semana el juicio contra dos hombres acusados del homicidio del propietario de la carnicería Chelo & Muñico en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela.

El juicio comenzará el lunes con la constitución del jurado, que no es público, y se desarrollará a lo largo de toda la semana, con la previsión de que la entrega del objeto del veredicto se produzca el día 2 de febrero.

La primera jornada de esta juicio será el martes con el interrogatorio de los acusados y el comienzo de las testificales; el miércoles seguirán prestando declaración los testigos, entre los que hay agentes de la Policía Nacional y Local; el jueves iniciarán las pruebas periciales que finalizarán el viernes y, finalmente, la entrega del objeto de veredicto está prevista para el día 2 de febrero.

Consternaciu00f3n en la plaza de Abastos de Santiago tras el crimen que le costu00f3 la vida al carnicero Antonio Costa @ Eladio Gonzu00e1lez Lois (4)

El crimen del placero de la Plaza de Abastos llegará a juicio en enero: Fiscalía reclama 16 años de prisión para cada acusado

Más información

El escrito de Fiscalía recuerda que los hechos sucedieron el 12 de noviembre de 2024, sobre las 04.30 horas de la madrugada, en la Plaza de Abastos, donde los dos acusados comenzaron una discusión con el propietario de la carnicería.

La pelea prosiguió en el interior de la plaza, donde ambos acusados forcejearon con el fallecido y con el vigilante de seguridad que acudió a la llamada de la víctima.

Durante la pelea, la víctima se hizo con un haragán de limpieza, con el que uno de lo acusados lo golpeó posteriormente en la cabeza. El propietario de la carnicería falleció y el vigilante de seguridad sufrió varias lesiones.

Los dos procesados fueron detenidos horas después, tras iniciar una huída por las calles de Santiago y llegar a sus domicilios y permanecen en prisión provisional desde entonces.

Penas e indemnizaciones

Por todo ello, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados 14 años de cárcel, con inhabilitación absoluta, por un delito de homicidio, así como dos años de prisión por un delito de lesiones.

Además, el Ministerio público reclama la medida de libertad vigilada durante cinco años a contar a partir de la finalización del cumplimiento de la pena y que ambos indemnicen a la esposa del fallecido en 120.000 euros por la muerte y en 4.222,39 por los gastos de sepelio. También, reclama 108.875 euros para la hija de la víctima.

Por su parte, pide que se indemnice al vigilante de la plaza con 15.222,22 euros por los días de curación y 7.591,71 euros por las secuelas causadas.

