Xunta y USC impulsan un proyecto pionero con avatares robóticos para alumnado hospitalizado

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, durante la firma del convenio de colaboración Cedida

La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela han puesto en marcha el proyecto Avatares, una iniciativa innovadora destinada a mejorar la atención educativa de niños con enfermedades crónicas o de larga duración mediante el uso de avatares robóticos de telepresencia que les permiten mantenerse conectados con su clase durante los periodos de hospitalización.

El proyecto se formalizó con la firma de un convenio de colaboración entre el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, con el objetivo de diseñar y evaluar esta herramienta pedagógica, que será pilotada de manera experimental durante el presente curso académico.

Tecnología para mantener el vínculo escolar

La iniciativa permite que el alumnado hospitalizado pueda participar en las actividades del aula, interactuar con el profesorado y mantener el contacto con sus compañeros, evitando así el aislamiento emocional y académico que conllevan las ausencias prolongadas por motivos de salud. La propuesta se apoya en el uso de robots de telepresencia, que actúan como avatares del estudiante tanto en el hospital como en su centro educativo de referencia.

En Galicia, la experiencia piloto se desarrollará con alumnado de Educación Primaria del Aula Hospitalaria del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, y contará también con la implicación directa del profesorado de los centros educativos de origen, ya que los dispositivos estarán disponibles en ambos entornos.

Colaboración institucional y evaluación del impacto

El Centro de Innovación Educativa e Dixital de la Consellería será el encargado de coordinar la implantación del proyecto, garantizar la participación de la comunidad educativa y velar por el uso adecuado de los sistemas de telepresencia. Por su parte, la USC aportará el conocimiento científico y los recursos técnicos a través del grupo de investigación TECNOEDUC, que facilitará, entre otros medios, cuatro robots AV1 para el desarrollo del programa.

Ambas instituciones elaborarán además un estudio de evaluación para analizar el impacto de esta tecnología en el sentimiento de pertenencia escolar, el bienestar emocional y social del alumnado y la reducción del aislamiento durante los periodos de hospitalización y convalecencia, así como su influencia en la posterior reincorporación al centro educativo.