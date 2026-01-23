Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Sanmartín acusa al PP de "hacer mala propaganda" de Santiago en Fitur 2026

La alcaldesa defiende el modelo turístico municipal frente a las críticas de Borja Verea y reivindica el aumento de estancias y del gasto turístico en la ciudad

Agencias
23/01/2026 17:56
fitur 2026
Representantes del Ayuntamiento y de instituciones en la Feria Internacional de Turismo
Concello de Santiago
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha acusado este viernes a Borja Verea de acudir a la Feria Internacional de Turismo(Fitur) a "hacer mala propaganda" de la ciudad compostelana.

Asimismo, ha considerado que las críticas "catastrofistas" del edil popular no se corresponden a la realidad de Santiago. Los datos, según la regidora, reflejan un "volumen muy importante de estancias y el nivel de gasto más elevado".

Sanmartín, a su vez, ha incidido en el modelo turístico económico que busca dar mayor relevancia a los congresos que la concejala de Turismo, Míriam Louzao, presentó en la jornada de ayer en el Foro Internacional del Turismo(Fitur).

Míriam Louzao durante la presentación de la campaña ‘Compostela é moito MICE’ en FITUR

Así se presentó Santiago en Fitur 2026

Más información

En esa misma línea, la regidora ha reivindicado la capacidad de Santiago para albergar "congresos y eventos" dadas las infraestructuras que "suman alrededor de 5.000 plazas" y su valor como enclave de "intercambio de conocimiento".

El objetivo de dicha campaña es, a ojos de la alcaldesa, que las personas que visiten Santiago lo hagan "con responsabilidad y con voluntad" de conocer la ciudad. Por ello, ha ensalzado la importancia de conseguir estancias "con un mayor poso económico".

El portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, criticó en la jornada de ayer al gobierno local "por ser los únicos que acuden al Fitur a decir que los visitantes molestan".

Modelo de turismo "consciente y responsable"

El modelo de turismo, "consciente y responsable", según la regidora, incorporará cuatro vuelos internacionales a partir de este verano a Nueva York, Marrakech, Ámsterdam y Cork.

Aunque de momento dichos trayectos se limitan al periplo estival, Sanmartín, preguntada por los medios, ha advertido de que están trabajando con el objetivo de mantenerlos a lo largo de todo el año.

La alcaldesa, además, ha criticado a la Xunta por no tratar de "captar rutas aéreas" como sí que hace el gobierno asturiano. A su vez, ha lamentado que el director xeral de Turismo haya "escapado" de reunirse con el ayuntamiento pese a la reiteración de solicitudes de este.

