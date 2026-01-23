Mi cuenta

Santiago de Compostela

O PSOE de Santiago denuncia atrasos na reparación da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento

Os socialistas lembran que o pleno aprobou en xullo de 2024 unha moción para arranxar as filtracións de auga e que o goberno local comprometera a obra para o verán de 2025

Redacción
23/01/2026 07:06
Marta Abal
A cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento presenta problemas de filtracións pendentes de reparación
O Grupo Municipal Socialista volveu denunciar onte a falta de avances na reparación da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento, unha infraestrutura educativa que presenta filtracións de auga e que require unha intervención urxente.

“Desde o Grupo Municipal Socialista queremos denunciar a falta de avances na reparación da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento, para solucionar as filtracións de auga nun centro educativo fundamental para Santiago”, afirmou a concelleira socialista Marta Abal.

A edil lembrou que no pleno municipal celebrado en xullo de 2024 se aprobou unha moción presentada polo Partido Socialista para arranxar esta infraestrutura, e que nese debate o propio goberno recoñeceu a gravidade da situación.

“No pleno de xullo de 2024 aprobouse unha moción para arranxar esta infraestrutura. Nese momento, a concelleira de Educación, Míriam Louzao, recoñeceu a urxencia da obra, anunciou unha partida de 176.000 euros e comprometeu a súa execución para o verán de 2025. A día de hoxe, ese compromiso está sen cumprir”, subliñou Abal.

Por este motivo, o Grupo Municipal Socialista levará novamente ao Pleno unha pregunta dirixida ao executivo local para coñecer cando pensa cumprir coa actuación comprometida.

“Polo que nos preguntamos novamente: cando ten previsto o goberno municipal acometer, dunha vez, a reparación da cuberta da Escola Infantil de Tras Parlamento?”, concluíu a concelleira.

