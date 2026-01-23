Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Concello adxudica provisionalmente 61 prazas do programa ‘Compostela Concilia’ para o Entroido

As actividades desenvolveranse os días 16 e 18 de febreiro nos colexios Cardeal Quiroga Palacios e Monte dos Postes 

Redacción
23/01/2026 07:07
Conciliacion de Entroido
Nenas e nenos participantes nunha edición anterior do programa municipal ‘Compostela Concilia’
Concello de Santiago
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

O Concello de Santiago vén de publicar a listaxe provisional de prazas adxudicadas no programa municipal ‘Compostela Concilia’ para a quenda de Entroido. Un total de 61 solicitudes foron admitidas para participar nestas actividades dirixidas a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos os días 16 e 18 de febreiro, non lectivos, axudando así á conciliación familiar.

O programa desenvólvese nas instalacións dos colexios Monte dos Postes e Cardeal Quiroga Palacios nun horario que abarca das 7.45 ás 16.00 horas, coa posibilidade de elixir entre catro modalidades. A completa inclúe servizo de madrugadores, almorzo, comedor e actividades. 

A listaxe provisional publicada na web municipal admite 37 solicitudes para participar no programa no CEIP Cardeal Quiroga Palacios e 24 no CEIP Monte dos Postes, o que supón 61 participantes en total.

El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes acoge una nueva edición de Vacaludos Entroido

El programa Vacaludos vuelve en Entroido con ocio educativo gratuito para niños y niñas de 3 a 12 años

Más información

As persoas que decidan renunciar á praza adxudicada deben comunicalo ao correo electrónico dptoeducacion@santiagodecompostela.gal. O prazo para realizar o pagamento está aberto desde hoxe, día 22, ata o 27 de xaneiro. A continuación, publicarase a listaxe definitiva de prazas adxudicadas o 2 de febreiro.

Os prezos van dende os 10,66 euros da modalidade que só inclúe actividades ata os 24 euros da opción completa. Para favorecer a participación das persoas usuarias con escasos recursos, de acordo cos informes previos que expida o Departamento de Servizos Sociais, establécense reducións do 50% e do 100% dos prezos ordinarios.

O programa ‘Compostela Concilia’ está enfocado a axudar as familias na súas necesidades de conciliación durante os períodos non lectivos e compleméntase con outras propostas, como é o caso da ludoteca ‘Vacaludos’, que este Entroido desenvolve as súas actividades tamén os días 16 e 18 de febreiro no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes de xeito gratuíto.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Manifestación en defensa de las víctimas de Angrois, en 2024

La Audiencia de A Coruña incrementa las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Angrois
Agencias
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, durante la firma del convenio de colaboración

Xunta y USC impulsan un proyecto pionero con avatares robóticos para alumnado hospitalizado
Eladio González Lois
Una intensa granizada marcó la mañana de Santiago de Compostela

Dos accidentes múltiples dejan varios heridos durante una granizada en el área de Santiago
Agencias
La obra propone una revisión actual del universo de Alicia a través del teatro

Afundación lleva a Santiago el teatro participativo en inglés con 'Unboxing Alice'
Eladio González Lois