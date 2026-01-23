La candidata a rectora de la USC María José López se reúne con el Concello para reforzar la colaboración institucional

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, posa con la candidata a rectora de la USC, María José López Couso Cedida

La candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela, María José López Couso, mantuvo este jueves un encuentro institucional con el gobierno municipal en el Pazo de Raxoi para abordar las líneas de colaboración entre la ciudad y la universidad.

En la reunión participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás. Por parte de la candidatura de López Couso, asistieron también Pilar Murias, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y Javier Rico, profesor de la Facultad de Ciencias da Educación, ambos integrantes de su equipo.

Espacios compartidos y cooperación institucional

El encuentro estuvo centrado en la importancia de los espacios compartidos entre la USC y la ciudad, así como en la necesidad de abrir a la sociedad compostelana distintos espacios universitarios, muchos de ellos de carácter singular. En este sentido, la candidata defendió la conveniencia de visibilizar y estructurar la colaboración ya existente entre ambas instituciones.

López Couso puso el acento en áreas como Cultura, Igualdade o Deporte, subrayando la importancia de que estas líneas de trabajo conjunto tengan continuidad en el tiempo y no dependan únicamente de iniciativas puntuales.

La vivienda, un reto para atraer estudiantado

Durante la reunión, tanto la alcaldesa como el concejal insistieron en la vivienda como un elemento clave para atraer y fijar estudiantado en Santiago de Compostela. La candidata a rectora coincidió en señalar este ámbito como uno de los grandes retos que afronta la universidad en su relación con la ciudad.

En este contexto, López Couso defendió la necesidad de mantener y potenciar la estructura residencial de la USC, dotándola de un financiamiento propio que permita paliar el deterioro de las infraestructuras existentes, una de las líneas marco incluidas en su programa.

La candidata resumió el espíritu del encuentro afirmando que “si a la Universidad le va bien, a la ciudad le va bien, y viceversa”, destacando así la interdependencia entre ambas instituciones y la necesidad de reforzar sus vínculos de colaboración.