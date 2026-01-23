La Audiencia de A Coruña incrementa las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Angrois

Manifestación en defensa de las víctimas de Angrois, en 2024 Archivo EP

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acordado incrementar las indemnizaciones a las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, al estimar los recursos presentados contra la sentencia de primera instancia. El fallo eleva las cuantías económicas reconocidas y amplía el número de personas con derecho a compensación.

Absuelven al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois Más información

En concreto, la sala confirma la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, de modo que la aseguradora QBE deberá hacer frente a indemnizaciones que, en las cantidades ya especificadas, superan los 22 millones de euros. De esa cifra, alrededor de 12 millones corresponden a familiares de personas fallecidas y 10 millones a personas que sufrieron lesiones como consecuencia del siniestro.

La sentencia de la Audiencia absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, condenado en primera instancia, por lo que el maquinista queda como único responsable penal, mientras se mantiene la responsabilidad civil solidaria del operador ferroviario.

Más beneficiarios y cuantías al alza

Con relación a las víctimas mortales, las magistradas aplican la reforma de 2015 del baremo de accidentes de tráfico, lo que permite ampliar el número de familiares con derecho a indemnización. En cuanto a las personas heridas, la Audiencia no reduce en ningún caso las cantidades consignadas en su día por QBE y, en la mayoría de los supuestos, las incrementa.

Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela se interpusieron 108 recursos, a los que se sumaron diversas partes que se adhirieron a los mismos, lo que da cuenta de la complejidad y del alcance del proceso judicial.

Reacción de la plataforma de víctimas

La Plataforma de Víctimas del Alvia, que durante más de una década protagonizó movilizaciones y reuniones para exigir que se conociese la “verdad” de lo ocurrido en Angrois —donde murieron 80 personas y 143 resultaron heridas—, se mostró “desolada” tras conocerse la absolución del exalto cargo de Adif.

El portavoz del colectivo, Jesús Domínguez, calificó la decisión de la Audiencia como “terrible” para las víctimas, pero también para “la sociedad y todos los que viajan en tren”, y advirtió: “Ha vuelto a suceder y volverá a pasar”, en referencia a recientes accidentes ferroviarios con víctimas mortales.

Domínguez lamentó la ausencia de una investigación y una justicia “independientes”, recordando que la Comisión Europea ya cuestionó en su día la investigación oficial del siniestro de Angrois. En este sentido, criticó una justicia que considera “totalmente politizada”, con magistrados que, a su juicio, “quieren hacer carrera” y “saben que para eso no pueden ir contra el Estado”.

No obstante, valoró que la sentencia de la Audiencia cuente con un voto particular discrepante de una magistrada, a la que atribuyó una posición distinta por “no estar tan interesada en hacer carrera”.

La resolución fue votada en diciembre y hecha pública ahora, un hecho que el portavoz de las víctimas considera “no casual”, al vincularlo con el debate actual sobre la seguridad de la red ferroviaria española y la situación de Adif.