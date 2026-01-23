Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Ayuntamiento habilitará un formulario para que los vecinos se reúnan con la alcaldesa

Se financiarán con fondos propios la finalización de las obras de Pontepedriña y de la plataforma logística tras perder parte de la financiación europea

Agencias
23/01/2026 17:42
Goretti Sanmartín
La alcaldesa informó de las nuevas vías de atención directa a los vecinos y del estado de varias actuaciones municipales en ejecución o pendientes de acabarse
Concello de Santiago
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado este viernes que los vecinos interesados en reunirse de forma individual con ella en el Pazo de Raxoi podrán solicitarlo a través de un "sencillo" formulario que estará disponible en la página web del ayuntamiento a partir de la próxima semana.

La regidora, a su vez, ha admitido que, una vez anunció que iba a recibir a vecinos dos veces al mes, fueron varios los que se "dirigieron a la alcaldía por correo electrónico solicitando un encuentro". Respuesta que, a su entender, evidencia que fue "una buena idea" la iniciativa presentada.

El Gobierno local de Santiago, a 9 de enero de 2026

La alcaldesa de Santiago abrirá encuentros mensuales para recibir propuestas directas de la ciudadanía

Más información

Asimismo, Sanmartín ha informado de que el gobierno local invertirá casi medio millón de euros del presupuesto municipal para la finalización de las obras de Pontepedriña y de la plataforma logística después de que no se completasen a tiempo y, por ende, no fuesen subvencionadas totalmente con los fondos europeos 'Next Generation'.

La regidora ha lamentado la negativa recibida a la solicitud de prórroga temporal dada la brevedad de los plazos. Además, ha incidido en que se trata de una cuestión que afectó a muchos ayuntamientos, siendo la respuesta europea idéntica en todos los casos.

Respecto a las obras de Pontepedriña, para las cuales el ayuntamiento invertirá alrededor de 225.000 euros, la regidora ha destacado que estas "siguen su marcha normal, pero no se lograron terminar antes de final de año".

La renaturalización de la laguna del Auditorio, por contra, no llegó a adjudicarse. Y, aunque hayan desistido del procedimiento, la idea del gobierno local es buscar "otros fondos" para acometer el plan previsto.

La otra gran inversión, de cerca de 250.000 euros, la destinarán a la finalización de las obras de la plataforma logística, prevista para finales de marzo. La alcaldesa ha revelado que algunos problemas en el la suministración y en la excavación impidieron a Tragsa, empresa concesionaria, cumplir con los plazos.

La Policía Nacional custodia la entrada a la Algalia de Arriba en presencia de los manifestantes

Desalojan el edificio okupado de la Algalia de Arriba

Más información

Acerca de la rehabilitación de la rúa García Lorca, cuya actividad lleva parada desde inicios de Navidad, Sanmartín ha explicado que la no detección de una canalización de fibrocemento, además del periodo vacacional y la climatología, han retrasado el proceso.

Los trabajos en dicha calle continuarán detenidos hasta que se realicen las tramitaciones necesarias para la modificación del proyecto debido a la canalización de fibrocemento encontrada.

Ayuntamiento no interviene en los desalojos

Preguntada por los medios acerca del desalojo de la casa okupada en Algalia de Arriba, la regidora se ha limitado a indicar que se tratan de procedimientos judiciales en los que "el Ayuntamiento no interviene".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

fitur 2026

Sanmartín acusa al PP de "hacer mala propaganda" de Santiago en Fitur 2026
Agencias
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto a representantes da Corporación municipal, durante a recepción a estudantes procedentes de Noruega no Salón Vermello do Pazo de Raxoi

A Corporación municipal recibe a estudantes noruegueses no Pazo de Raxoi
Adriana Quesada
Acto inaugural del simposio celebrado en Santiago, con la participación de especialistas nacionales e internacionales y representantes institucionales

Santiago inaugura un simposio sobre la biopsia líquida para avanzar en la oncología de precisión
Agencias
Padrón proxéctase en Fitur 2026 como capital galega do ciclismo

Padrón proxéctase en Fitur 2026 como capital galega do ciclismo
Redacción