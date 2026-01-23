Dos accidentes múltiples dejan varios heridos durante una granizada en el área de Santiago

Una intensa granizada marcó la mañana de Santiago de Compostela Eladio Lois

Dos accidentes múltiples registrados a primera hora de este viernes en el área de Santiago de Compostela se saldaron con varias personas heridas, en una mañana marcada por una intensa granizada en la capital gallega y su entorno.

Según informaron fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, uno de los siniestros se produjo sobre las 08.30 horas en el kilómetro 69 de la AP-9, en sentido A Coruña. En este accidente se vieron implicados cuatro turismos y un camión, y resultaron tres personas heridas, dos de ellas conductores que tuvieron que ser excarcelados por los bomberos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, Bomberos, Tráfico y los servicios de mantenimiento de la autopista, para atender a los heridos y restablecer la circulación.

Otro accidente en Ortoño

A la misma hora, alrededor de las 08.30 horas, se registró un segundo accidente múltiple en la AG-56, en el kilómetro 6, a la altura de Ortoño. En este caso, el siniestro implicó también a cuatro turismos.

Fuentes del 112 detallaron que cuatro personas tuvieron que ser trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, sin que por el momento haya trascendido la gravedad de las lesiones.

Aviso por el estado de las carreteras

Desde la Guardia Civil de A Coruña advirtieron de que las condiciones meteorológicas adversas están provocando un reguero de siniestros en las principales autovías. En concreto, señalaron que en la AG-56 se contabilizaron tres accidentes, además de varios más en la AP-9.

Ante esta situación, los servicios de Tráfico realizaron un llamamiento a extremar la precaución, adecuar la velocidad al estado de la vía y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia mientras se mantenga el temporal en el área de Santiago de Compostela.