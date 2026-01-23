Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Desalojan el edificio okupado de la Algalia de Arriba

El colectivo Escárnio e Maldizer, que hasta ahora autogestionaba el inmueble, se manifestó durante una intervención policial sencilla y sin incidencias

Eladio Lois
Eladio Lois
23/01/2026 11:24
La Policía Nacional custodia la entrada a la Algalia de Arriba en presencia de los manifestantes
La Policía Nacional custodia la entrada a la Algalia de Arriba en presencia de los manifestantes
Eladio Lois
El desalojo del edificio que albergaba el Centro Social Okupado Autoxestionado Escárnio e Maldizer, situado en la rúa Algalia de Abaixo, en el Casco Histórico de Santiago de Compostela, se llevó a cabo este viernes sin incidentes ni altercados.

Vista exterior del edificio ocupado por Escárnio e Maldizer

El centro social okupado de la Algalia de Arriba llama a la "resistencia" con una manifestación previa a su desalojo

Las movilizaciones comenzaron a primera hora de la mañana, después de que el colectivo convocase una manifestación a las 08.00 horas frente al inmueble. No obstante, la Policía Nacional cortó completamente la calle, lo que obligó a los manifestantes a concentrarse en la plaza de Cervantes, situada a escasos metros. 

Intervención a las 09.15 horas

A las 09.15 horas, agentes de la Policía Nacional, acompañados por representantes de la empresa propietaria del edificio, La Rosaleda S.L., accedieron al inmueble para ejecutar la orden judicial de desalojo.

Según confirmaron fuentes policiales a Diario de Compostela, la actuación resultó "sencilla", ya que no se encontraba ninguna persona en el interior del edificio en el momento de la intervención.

Las fuerzas policiales desalojan el inmueble
Las fuerzas policiales desalojan el inmueble
Eladio Lois

Mientras se desarrollaba el operativo, alrededor de medio centenar de manifestantes permanecieron concentrados en la plaza de Cervantes, desde donde, de forma pacífica y sin comportamientos agresivos, corearon consignas como “déixadenos pasar para volver a okupar”, manteniendo la protesta a distancia del dispositivo policial. 

Manifestantes concentrados en la plaza de Cervantes tras el corte de la calle por la Policía Nacional
Manifestantes concentrados en la plaza de Cervantes tras el corte de la calle por la Policía Nacional
Eladio Lois

Tapiado del inmueble tras el desalojo

Una vez finalizada la actuación, operarios procedieron a tapiar la entrada del edificio, con el objetivo de evitar una nueva okupación del inmueble tras el desalojo. El operativo se desarrolló en todo momento con normalidad y sin que se registrasen incidencias de ningún tipo, como sí ha habido en dispositivos similares anteriores.

Nueva movilización prevista por la tarde

Pese a la ausencia de altercados durante la mañana, el colectivo mantiene convocada una nueva manifestación a las 20.00 horas en el entorno de Algalia de Arriba. Según ha confirmado la Policía Nacional, la calle volverá a cerrarse a esa hora, por lo que se prevé que la movilización se traslade nuevamente a la cercana plaza de Cervantes, como ya ocurrió durante la intervención matinal.

El desalojo pone fin a la presencia del CSOA Escárnio e Maldizer en el inmueble de Algalia de Abaixo, en una jornada marcada por un amplio dispositivo policial y una protesta contenida y sin incidentes en pleno Casco Histórico compostelano.

