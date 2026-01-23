Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Casi 2.000 aspirantes se examinan en Santiago para acceder a la Formación Sanitaria Especializada

Sanidad celebra este sábado las pruebas de acceso con más de 35.500 personas admitidas en toda España y 684 plazas ofertadas en Galicia, una cifra que CSIF considera insuficiente

Agencias
23/01/2026 07:05
Un grupo de personas ante la Facultad de Medicina de la USC para realizar las pruebas de Formación Sanitaria Especializada en 2023
Un grupo de personas ante la Facultad de Medicina de la USC para realizar las pruebas de Formación Sanitaria Especializada en 2023
Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para la participación en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, dirigidas a las 35.503 personas que han sido admitidas en esta convocatoria. De ellas, 1.930 se examinarán en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela.

Las pruebas se celebrarán el próximo sábado, 24 de enero, en todo el territorio nacional, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas. Una vez concluido este proceso, a las 14.00 horas, se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo.

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

CSIF denuncia plazas deficitarias en Galicia

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Galicia en los próximos años para "comenzar a solucionar los graves problemas que amenazan al Sistema Público de Salud gallego, con centros de salud y servicios de urgencias saturados".

Si bien reconocen que se incrementa el número de plazas respecto al del año anterior, 24 más con las que se llegan a las 684 plazas elegibles, consideran que la cifra sigue siendo "insuficiente" para cubrir las necesidades de la sanidad gallega.

En Medicina, las especialidades con más plazas son Medicina Familiar y Comunitaria, seguida de Pediatría, Medicina Interna, Anestesiología y Cirugía Ortopédica, así como otras especialidades hospitalarias con un número menor de plazas. En Enfermería, las principales convocatorias se concentran en Atención Primaria, Salud Mental y Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas).

Asimismo, lamentan que algunas especialidades acreditadas, como Radiofarmacia, Bioquímica Clínica o Cirugía Pediátrica, no cuentan con plazas elegibles en la comunidad.

"Aunque este incremento supone un paso adelante, la oferta sigue siendo deficitaria para cubrir las necesidades reales de la sanidad gallega, lo que se traduce en sobrecarga de trabajo en los centros de salud, y hospitales, demoras de varios días para conseguir cita, urgencias con pacientes en sillas y agendas desbordadas", aseguran.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Manifestación en defensa de las víctimas de Angrois, en 2024

La Audiencia de A Coruña incrementa las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Angrois
Agencias
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, durante la firma del convenio de colaboración

Xunta y USC impulsan un proyecto pionero con avatares robóticos para alumnado hospitalizado
Eladio González Lois
Una intensa granizada marcó la mañana de Santiago de Compostela

Dos accidentes múltiples dejan varios heridos durante una granizada en el área de Santiago
Agencias
La obra propone una revisión actual del universo de Alicia a través del teatro

Afundación lleva a Santiago el teatro participativo en inglés con 'Unboxing Alice'
Eladio González Lois