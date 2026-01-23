Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Afundación lleva a Santiago el teatro participativo en inglés con 'Unboxing Alice'

La propuesta de On Stage Company se representará el lunes 26 de enero en dos funciones dirigidas a alumnado de 5º y 6º de Primaria

Eladio Lois
Eladio Lois
23/01/2026 11:41
La obra propone una revisión actual del universo de Alicia a través del teatro
La obra propone una revisión actual del universo de Alicia a través del teatro
Cedida
La Afundación, Obra Social de ABANCA, incorpora a su programación de teatro para escolares en Santiago de Compostela la obra Unboxing Alice, una propuesta de teatro participativo en inglés que se representará el lunes 26 de enero en el Auditorio ABANCA.

La actividad contará con dos funciones, a las 10.00 y a las 12.00 horas, y está dirigida a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. En total, 875 escolares de 16 centros educativos de Santiago y de localidades del entorno asistirán a las representaciones, enmarcadas dentro de la programación educativa que Afundación desarrolla a lo largo del curso escolar.

Unboxing Alice, da compañía On Stage Company, utiliza o teatro participativo como ferramenta para a aprendizaxe do inglés dun xeito práctico e lúdico. A obra propón unha revisión contemporánea do universo de Alice in Wonderland, na que Tweedle Dee e Tweedle Doo deciden reinventarse e adaptarse aos novos tempos converténdose en youtubers.

A través do humor, a interacción co público e referencias actuais, o espectáculo convida o alumnado a realizar unha viaxe escénica que combina lingua inglesa, narración clásica e cultura dixital, cun desenlace inspirado no universo dos videoxogos. 

Educación en valores e competencias transversais

As artes escénicas ocupan un lugar destacado dentro da programación educativa de Afundación, concibida para complementar a formación académica que o alumnado recibe nas aulas. O obxectivo é promover unha educación baseada en valores e no desenvolvemento de competencias transversais como a creatividade, a autonomía, a autoestima, a solidariedade ou o traballo en equipo.

Desde Afundación subliñan que o teatro é unha das ferramentas educativas máis eficaces para estimular a capacidade de observación, fomentar o diálogo e a reflexión e favorecer o desenvolvemento de habilidades sociais entre os máis novos, ao tempo que se introducen contidos relacionados coa sustentabilidade e o coñecemento cultural.

A representación de Unboxing Alice en Santiago de Compostela insírese así nunha programación que aposta por unha aprendizaxe activa, participativa e adaptada aos intereses do alumnado, combinando cultura, educación e lecer.

