Santiago de Compostela

Absuelven al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

El tribunal confirma la pena de prisión al conductor del tren y exonera al entonces director de Seguridad en la Circulación del gestor ferroviario, con voto particular de una magistrada

Redacción y Agencias
23/01/2026 11:38
Andrés Cortabitarte, exjefe de Seguridad en la circulación de Adif
Andrés Cortabitarte, exjefe de Seguridad en la circulación de Adif
EFE
La Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido absolver al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif en la causa por el accidente ferroviario de Angrois, ocurrido en Santiago de Compostela, que dejó 80 personas fallecidas y 144 heridas. La resolución cuenta con el voto particular de una magistrada.

La Policía Nacional custodia la entrada a la Algalia de Arriba en presencia de los manifestantes

Desalojan el edificio okupado de la Algalia de Arriba



Al mismo tiempo, el tribunal confirma por unanimidad la condena impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013, al considerarlo autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave. La pena ratificada es de dos años y seis meses de prisión

Revocación parcial de la sentencia

La Audiencia Provincial revoca así parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, que había condenado tanto al conductor del tren como al entonces responsable de seguridad del administrador de la infraestructura ferroviaria a la misma pena.

En su fallo, la sala estima los recursos presentados por el Ministerio Fiscal, por Adif, por su aseguradora y por el propio exalto cargo del gestor ferroviario, al que finalmente exonera de responsabilidad penal por los mismos delitos de los que sí se considera responsable al maquinista.

El tribunal concluye que no concurren los elementos necesarios para mantener la condena al exdirectivo de Adif por imprudencia grave, mientras que ratifica la responsabilidad penal del conductor del tren en uno de los siniestros ferroviarios más graves de la historia reciente de España.

