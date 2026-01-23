Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Corporación municipal recibe a estudantes noruegueses no Pazo de Raxoi

O alumnado participa nos cursos internacionais da USC e visita Santiago no marco dun intercambio educativo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
23/01/2026 17:53
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto a representantes da Corporación municipal, durante a recepción a estudantes procedentes de Noruega no Salón Vermello do Pazo de Raxoi
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto a representantes da Corporación municipal, durante a recepción a estudantes procedentes de Noruega no Salón Vermello do Pazo de Raxoi
Concello de Santiago
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, xunto con representantes dos distintos grupos da Corporación municipal, recibiu este venres no Salón Vermello do Pazo de Raxoi a un grupo de estudantes procedentes de Noruega que se atopan na cidade participando nos cursos internacionais da Universidade de Santiago de Compostela.

O alumnado pertence aos institutos de Akershus Fylkeskommune e Oslokommune. Durante o acto, a rexedora deulles a benvida e desexoulles unha estancia frutífera en Santiago, ao tempo que os animou a achegarse á cultura local, coñecer os distintos barrios da cidade e exercer como embaixadores de Santiago cando regresen ao seu lugar de orixe.

Os estudantes acudiron ao Pazo de Raxoi acompañados por docentes de centros educativos de Santiago. Ao remate da recepción, todas as persoas participantes recibiron un agasallo por parte do Concello.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

fitur 2026

Sanmartín acusa al PP de "hacer mala propaganda" de Santiago en Fitur 2026
Agencias
Acto inaugural del simposio celebrado en Santiago, con la participación de especialistas nacionales e internacionales y representantes institucionales

Santiago inaugura un simposio sobre la biopsia líquida para avanzar en la oncología de precisión
Agencias
Padrón proxéctase en Fitur 2026 como capital galega do ciclismo

Padrón proxéctase en Fitur 2026 como capital galega do ciclismo
Redacción
Goretti Sanmartín

El Ayuntamiento habilitará un formulario para que los vecinos se reúnan con la alcaldesa
Agencias