Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A APP Inxenius pon en valor o talento investigador de Santiago a través da tecnoloxía

A aplicación, desenvolvida nun obradoiro de emprego municipal, reforza o papel da USC e dos seus centros de investigación como polo de atracción de talento

Redacción
23/01/2026 07:08
Clausurado o obradoiro de emprego Genius
Imaxe do acto de clausura do obradoiro de emprego no que se desenvolveu a aplicación Inxenius
Concello de Santiago
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, clausurou onte o obradoiro de emprego Genius, que no último ano permitiu que 16 mozos e mozas menores de 30 anos se formaran nas especialidades de desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web e produtos audiovisuais multimedia interactivos. O seu traballo permitiu a creación da APP Inxenius, unha aplicación que ten como obxectivo poñer en valor o talento, o potencial investigador e o saber científico de Santiago.

Durante o acto de clausura, María Rozas agradeceu o traballo das persoas participantes no obradoiro de emprego “que nos permite reivindicar esa Compostela que ás veces pasa máis desapercibida, que é a da ciencia, a da diversidade económica e a da Universidade da que nos sentimos profundamente orgullosas”. 

A tenenta de alcaldesa mostrou tamén o seu desexo de que o obradoiro “permitira que os mozos e mozas participantes abriran novas fiestras no mercado laboral, nun ámbito de enorme proxección como é o das tecnoloxías da realidade aumentada”. Na mesma liña pronunciouse o director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración, Juan José Couce, que participou tamén na clausura do obradoiro e a entrega de diplomas.

APP Inxenius

A APP Inxenius está dispoñible para IOS e Android e a súa descarga é gratuíta. O seu obxectivo é visibilizar o talento investigador local e fortalecer o papel de Santiago como polo de atracción de talento, poñendo o foco na Universidade de Santiago e nos seus institutos e centros singulares de investigación.

A aplicación invita ás persoas usuarias a descubrir o ecosistema científico compostelán mediante unha experiencia transmedia e inmersiva, cun diseño que busca xerar curiosidade e facilitar a exploración. Para iso, a APP inclúe un mapa interactivo que permite explorar a rede de institutos e centros singulares de investigación da USC; unha guía en realidade aumentada na que unha personaxe virtual acompaña ás persoas usuarias no seu percorrido pola historia da USC e dos seus centros de investigación; e un scrollytelling científico, para coñecer mellor a actividade e as liñas de investigación de cada equipamento. Ademais, “Inxenius” inclúe pezas audivisuais breves, enlaces a podcast, e diferentes entrevistas co persoal investigador.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Manifestación en defensa de las víctimas de Angrois, en 2024

La Audiencia de A Coruña incrementa las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Angrois
Agencias
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la USC, Antonio López, durante la firma del convenio de colaboración

Xunta y USC impulsan un proyecto pionero con avatares robóticos para alumnado hospitalizado
Eladio González Lois
Una intensa granizada marcó la mañana de Santiago de Compostela

Dos accidentes múltiples dejan varios heridos durante una granizada en el área de Santiago
Agencias
La obra propone una revisión actual del universo de Alicia a través del teatro

Afundación lleva a Santiago el teatro participativo en inglés con 'Unboxing Alice'
Eladio González Lois