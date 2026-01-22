Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

SOS Sanidade Pública convoca una movilización en Santiago contra el colapso de la sanidad gallega

La concentración tendrá lugar el domingo 1 de febrero bajo el lema 'Mobilízate para defender o teu dereito á saúde' 

Agencias
22/01/2026 07:30
Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela
La plataforma denuncia listas de espera interminables, falta de profesionales y saturación en urgencias
Europa Press
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Plataforma SOS Sanidade Pública ha convocado una concentración para el domingo 1 de febrero en Santiago de Compostela para denunciar los "continuos colapsos" de la sanidad pública gallega.

La manifestación, bajo el lema 'Mobilízate para defender o teu dereito a saúde' saldrá de la Alameda de Santiago y recorrerá varias calles compostelanas hasta acabar en la Plaza del Obradoiro, donde se leerán los manifiestos. Amenizará la manifestación Isabel Risco, con la actuación del grupo musical De Ninghures.

Uno de los pasillos del CHUS, con varios enfermos en camillas esperando a ser atendidos

Pacientes del CHUS denuncian la presencia de 38 enfermos graves en los pasillos de Urgencias

Más información

"Consideramos que la destrucción y privatización del Sistema Sanitario Público que está haciendo el PP en Galicia lleva a que: o nos movilizamos o el sistema seguirá colapsado y en permanente destrucción", destacan en un comunicado.

En este contexto, citan las listas de espera "interminables", el acceso "imposible" a los centros de salud y PACs, el "colapso" de los Servicios de Urgencias hospitalarios y la falta de profesionales y recursos, entre otros.

La manifestación también se ha presentado ante el centro de salud de Barreiros (Lugo). Allí han anunciado que habrá autobuses para acudir a la manifestación.

Según ha adelantado la coordinadora del colectivo, Montse Porteiro, la Plataforma Sanitaria de A Mariña fletará autobuses desde Viveiro y Ribadeo. Para reservar plaza han habilitado los teléfonos 982140654, 982581861, 667052058 y 629588833. El plazo para reservar plaza acaba el jueves 29 de enero a las 14 horas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Especialistas participantes en la presentación del XI Simposio de Biopsia Líquida en Santiago

Santiago reúne a más de 300 expertos para analizar el salto clínico de la biopsia líquida y la inteligencia artificial
Eladio González Lois
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

O Concello adxudica a Eulen o contrato de dinamización sociocultural dos CSC por 1,9 millóns de euros
Redacción
Queremos Galego presentará los resultados del proceso 'Lingua Vital' el 14 de marzo en la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela

Queremos Galego presentará el 14 de marzo el documento 'Lingua Vital' en Santiago
Redacción
José Antonio Redondo López

A RAGC e a USC renderán homenaxe a José Antonio Redondo López cun acto in memoriam
Redacción