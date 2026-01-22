Santiago reúne a más de 300 expertos para analizar el salto clínico de la biopsia líquida y la inteligencia artificial

Especialistas participantes en la presentación del XI Simposio de Biopsia Líquida en Santiago Cedida

Detectar recaídas antes de que sean visibles en pruebas de imagen y ajustar los tratamientos oncológicos con mayor precisión es ya una realidad en determinados tumores gracias a la biopsia líquida combinada con inteligencia artificial. Esta es una de las principales conclusiones del XI Simposio de Biopsia Líquida, que se celebra hasta el sábado en Santiago de Compostela y que congrega a más de 300 especialistas nacionales e internacionales.

El programa del foro fue presentado por su director científico, el oncólogo Rafael López, y por la responsable de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Grupo ONCOMET, la doctora Laura Muinelo. Ambos destacaron que la integración de datos moleculares con algoritmos de inteligencia artificial está permitiendo mejorar el manejo clínico de pacientes con tumores localizados y avanzados.

Un foro consolidado con proyección internacional

El simposio alcanza su undécima edición consolidado como uno de los principales encuentros científicos en este ámbito a nivel estatal y con una creciente proyección internacional. A lo largo de la última década ha acompañado la evolución de la biopsia líquida desde sus primeras fases experimentales hasta su progresiva incorporación a la práctica clínica habitual.

Así se presentó Santiago en Fitur 2026 Más información

Bajo la dirección científica de Rafael López, jefe del Servicio de Oncología Médica-ONCOMET del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela, el encuentro llega en un momento especialmente relevante para el sistema sanitario. El propio López subrayó que el debate ha pasado de demostrar la viabilidad científica de la biopsia líquida a utilizarla para tomar decisiones clínicas reales en el día a día.

De la biopsia puntual al seguimiento continuo

Uno de los mensajes centrales del programa es que la biopsia líquida se consolida como una herramienta dinámica y longitudinal, capaz de seguir la evolución del tumor a lo largo del tiempo. Gracias a test de alta sensibilidad, ya es posible detectar cantidades mínimas de material genético tumoral circulante incluso cuando el cáncer no es visible mediante otras técnicas diagnósticas.

Este enfoque resulta clave en el concepto de enfermedad mínima residual, que permite identificar si permanecen células tumorales tras una cirugía aparentemente curativa. En tumores como colon, mama o pulmón, los datos disponibles indican que algunos pacientes podrían evitar tratamientos como la quimioterapia cuando no se detecta esta enfermedad residual, con el consiguiente beneficio en términos de calidad de vida.

Nuevas vías diagnósticas y papel de la inteligencia artificial

La detección precoz del cáncer constituye otro de los grandes ejes del simposio, con especial atención a tumores especialmente agresivos, como el de páncreas. El programa también incluye avances en el análisis de fluidos biológicos alternativos a la sangre, como la bilis o el líquido cefalorraquídeo, que permiten mejorar la capacidad de detección en tumores de difícil acceso.

La inteligencia artificial ocupa un lugar destacado en el encuentro por su capacidad para integrar información genómica, clínica y de imagen. Estos modelos predictivos abren la puerta a niveles de precisión imposibles de alcanzar sin herramientas avanzadas de análisis, lo que puede transformar de forma significativa la toma de decisiones terapéuticas.

El reto del acceso equitativo

Pese al avance científico y tecnológico, los organizadores coinciden en que el principal desafío es garantizar un acceso equitativo a estas técnicas dentro del sistema público de salud. El simposio dedica un bloque específico a analizar los retos regulatorios, organizativos y de financiación necesarios para trasladar estos avances a la práctica clínica de forma homogénea.

Con más de 75 ponentes y moderadores, el XI Simposio de Biopsia Líquida consolida a Santiago como un punto de encuentro internacional para el intercambio de conocimiento, la formación de profesionales y el debate sobre la incorporación responsable de la innovación biomédica en la atención a los pacientes.