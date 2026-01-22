Mi cuenta

Santiago de Compostela

Red Eléctrica refuerza el suministro energético de Santiago con una inversión de 0,8 millones

La actuación eleva la capacidad de transporte de la línea de 220 kV hasta los 447 MVA y mejora la seguridad del suministro en la capital gallega

Efe
22/01/2026 13:18
La red eléctrica de Santiago aumenta su capacidad para integrar más energías renovables
La red eléctrica de Santiago aumenta su capacidad para integrar más energías renovables
Archivo
La empresa Red Eléctrica, gestora de la red de transporte de energía eléctrica en España, ha finalizado las obras de repotenciación de la línea de 220 kV que conecta la subestación de Mesón do Vento con Santiago de Compostela, una actuación que permite aumentar la capacidad de flujo de energía hacia la capital gallega.

Según ha informado la compañía, filial del grupo Redeia, el objetivo principal de esta intervención es reforzar el suministro eléctrico y facilitar una mayor integración de energías renovables entre Mesón do Vento, considerado un nudo estratégico de entrada de energía verde, y Santiago.

Más capacidad y mayor seguridad energética

Con esta actuación, la línea incrementa su capacidad de transporte desde los 342 MVA iniciales hasta los 447 MVA actuales, lo que supone una mejora significativa de la infraestructura eléctrica que abastece a la ciudad y su entorno.

Las obras han incluido la sustitución del cableado y de los apoyos a lo largo de un trazado de aproximadamente 48 kilómetros, que discurre por los municipios de Órdenes, Trazo, Santiago de Compostela y Ames.

Inversión estratégica para Galicia

El proyecto ha contado con una inversión de 0,8 millones de euros, que Red Eléctrica considera clave para impulsar la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo en Galicia, al dotar al territorio de una red más robusta y preparada para el desarrollo energético futuro.

Desde la compañía subrayan que esta mejora de la infraestructura refuerza el papel de Santiago de Compostela dentro del sistema eléctrico gallego y contribuye a garantizar un suministro más eficiente y sostenible, alineado con los objetivos de transición energética.

