Santiago de Compostela

Queremos Galego presentará el 14 de marzo el documento 'Lingua Vital' en Santiago

La plataforma lanzará un texto elaborado a partir de más de 1.300 aportaciones, que propone medidas para reforzar el uso del gallego en la educación, servicios públicos y fuera de Galicia

Redacción
22/01/2026 07:33
Queremos Galego presentará los resultados del proceso 'Lingua Vital' el 14 de marzo en la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela
Nicolás Satriano
La plataforma Queremos Galego ha avanzado que el próximo 14 de marzo lanzará, durante una "asamblea multitudinaria" en Santiago, el documento 'Lingua Vital', con el que pretende "revertir la emergencia lingüística" dentro y fuera de la comunidad autónoma a través de medidas basadas en "más de 1.300 aportaciones".

Este y otros detalles de 'Lingua Vital' se han dado a conocer este miércoles por los miembros de la plataforma durante una comparecencia en la capital compostelana en la que se ha avanzado que, por ejemplo, en el documento se solicitará la "derogación del decreto contra el gallego en la enseñanza".

Asimismo, el escrito elaborado por "más de 100 personas" propondrá "fomentar una lengua de calidad", la "consolidación del gallego como lengua habitual y operativa en todos los servicios públicos" e impulsar el "apoyo institucional y social" al uso de la lengua también fuera de Galicia. Además, se planteará "profundizar" en los vínculos entre el gallego y la lusofonía.

Para el portavoz de la plataforma, Marcos Maceira, el acto en la Praza da Quintana marcará "un punto de inicio" para que entidades sociales, ayuntamientos, diputaciones y la propia Xunta "tengan claro qué medidas" son necesarias para alcanzar la "consolidación" del gallego como idioma en "todos los servicios públicos".

En este sentido, la plataforma ha especificado que 57 entidades sociales participaron en la elaboración del documento, que, esperan, culmine durante su lanzamiento en "evento multitudinario" en la capital compostelana.

Concretamente, han precisado que el escrito fue elaborado por más de un centenar de personas "activas en los ámbitos de los derechos lingüísticos", que se basaron en las "más de 1.300 aportaciones procedentes de las asambleas convocadas en todas las comarcas".

"El 14 de marzo veremos el resultado de un proceso amplio, plural y participativo en la búsqueda de soluciones efectivas para el idioma", ha señalado la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, que también ha precisado que "las principales líneas" del documento serán "definitivamente" aprobadas el próximo 7 de febrero.

"Boicot de Rueda"

Así las cosas, Marcos Maceira ha añadido que "mientras las entidades sociales se han activado para afrontar la emergencia lingüística", la Xunta "solo ha actuado para contestar el movimiento social". En este sentido, ha reprochado que desde la administración autonómica se haya "eliminado el conocimiento de gallego de las listas de contratación pública" y que en la Televisión de Galicia (TVG) se haya abierto la posibilidad de dejar de usar el gallego.

Además, ha afeado al presidente autonómico, Alfonso Rueda, por su "boicot" a la oficialidad del gallego en la UE y la "oposición a la entrada de Galicia en la Unesco". Asimismo, ha incidido en que la ley de Inteligencia Artificial (IA) excluye la lengua y que en las campañas para la juventud se utiliza el castellano.

"Toda esta colección de ataques a la lengua en tan solo 15 meses es un nuevo récord en la agresividad del PP y de la Xunta contra el uso de su propio idioma", ha censurado el portavoz.

