O Concello adxudica a Eulen o contrato de dinamización sociocultural dos CSC por 1,9 millóns de euros
O novo contrato do lote III incrementa máis dun 13 % o investimento respecto ao anterior e contempla 39.000 horas anuais de actividades nos centros socioculturais
A Xunta de Goberno vén de adxudicarlle á empresa Eulen o contrato de Dinamización e mediación sociocultural da rede de centros socioculturais do Concello (lote III) por un importe total de 1.925.835,16 euros.
Tal e como se recollía nos pregos, no Lote III de Dinamización e Mediación Sociocultural prestaranse 39.000 horas de servizo ao ano, distribuidas en programas e actividades relacionados coas temáticas de xogo e ocio, clubs de tempo libre , actividades ordinarias vinculadas á cultura e arte, memoria e patrimonio, natureza e sustentabilidade, e benestar e saúde; dinamización dixital e novas tecnoloxías; e actividades estacionais vinculadas a datas como o verán, o Nadal ou o Antroido. Ademais, os pregos establecían unha bolsa de 3.500 horas anuais para actividades non regulares, que serán de obrigado cumprimento.
Garantía de pago ás traballadoras
Ao tempo que avanza na adxudicación dos novos contratos, a Concellaría de Centros Socioculturais segue procurando solucións para as traballadoras afectadas polo atraso no cobro das súas nóminas. Con ese obxectivo, o Goberno local enviou xa a semana pasada un requerimento á empresa solicitando que acredite o pago das nóminas mediante os recibos dos salarios e os xustificantes de pagamento bancario.
Unha vez acreditada a situación de impago das nóminas correspondentes aos meses de outubro, novembro e decembro do 2025 o Concello procederá á retención das cantidades adedadas á empresa para garantir o pago dos citados salarios. Proceso que se repetirá coas nóminas de xaneiro e os días correspondentes de febreiro, no suposto caso de que continúe a situación de impago.