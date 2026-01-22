Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La comarca de Compostela se beneficiará de obras de mejora en cuatro carreteras autonómicas

Las actuaciones afectarán a vías que atraviesan Santiago, Ames, Teo, Boqueixón, Touro y Rois, dentro de un plan con más de 10,6 millones de euros de inversión en Galicia

Redacción
22/01/2026 15:18
Las obras previstas consistirán en la rehabilitación superficial del firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial
La Xunta de Galicia ha recibido 11 ofertas de empresas para ejecutar las obras de renovación del firme en varias carreteras autonómicas que discurren por la comarca de Compostela, unas actuaciones incluidas en un plan más amplio que prevé intervenir en 19 vías de titularidad autonómica en toda Galicia.

En el caso concreto de la comarca compostelana, las actuaciones previstas se centran en las carreteras AC-841, AC-543, AC-960 y AC-261, que atraviesan los municipios de Santiago de Compostela, Ames, Teo, Boqueixón, Touro y Rois

Mejora de la seguridad y del estado del pavimento

Las obras previstas consistirán en la rehabilitación superficial del firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en estos tramos de la red autonómica. Entre los trabajos contemplados se incluyen fresados localizados en zonas deterioradas, reposición de capas de firme, sellado de fisuras y renovación de la capa de rodadura.

La red eléctrica de Santiago aumenta su capacidad para integrar más energías renovables

Red Eléctrica refuerza el suministro energético de Santiago con una inversión de 0,8 millones

Más información

Además, en función de las necesidades de cada vía, se procederá también a la reposición de marcas viarias, como líneas continuas y discontinuas, pasos de peatones, símbolos y otros elementos de señalización horizontal que hayan perdido visibilidad o prestaciones. 

Inversión dentro de un plan autonómico más amplio

Estas actuaciones en la comarca de Compostela forman parte de un plan licitado por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, que cuenta con un presupuesto global superior a los 10,6 millones de euros y que se estructura en cuatro lotes, uno por provincia.

Desde la Xunta se subraya que este tipo de intervenciones permiten alargar la vida útil de las carreteras, reducir los costes de mantenimiento a largo plazo y mejorar la seguridad de los usuarios. El objetivo es que los contratos puedan adjudicarse a lo largo del primer semestre de 2026, para ejecutar las obras dentro de este mismo año.

