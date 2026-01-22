Gómez Caamaño alerta del impacto asistencial de las nuevas huelgas médicas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha mostrado "preocupado" ante la convocatoria de nuevas huelgas médicas a nivel nacional para reclamar un Estatuto Marco propio y ha asegurado que, ante paros de este tipo, "es difícil mantener la actividad".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por los medios sobre el anuncio realizado este jueves por el Comité de Huelga estatal, que consistirá en una semana de paro al mes desde el 16 de febrero. "Sabemos que el impacto que tienen este tipo de actuaciones es mucho en la asistencia sanitaria, sobre todo en los tiempos de espera", ha valorado.

En consecuencia, ha instado al Gobierno a que tome medidas sobre el asunto para evitar que, "con el paso del tiempo, la calidad asistencial disminuya": "Mientras no se hable con los médicos, esto no va a parar y la situación global sanitaria en España va a empeorar".

Descentralización de Medicina

Cuestionado por un posible efecto de los cambios en las rectorías de Santiago y Vigo en la descentralización de Medicina, Gómez Caamaño se ha mostrado "muy optimista", ya que considera que "lo difícil ya ha pasado" y que "los acuerdos son los acuerdos".

"Confío plenamente en que tanto las universidades como las consellerías vamos a respetar esos acuerdos, que para eso están y para eso los firmamos", ha expresado.