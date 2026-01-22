Mi cuenta

Gaiarooms refuerza el Camino de Santiago con cuatro nuevos alojamientos en Galicia

La compañía especializada en alojamiento digital entra en Palas de Rei y Arzúa con dos pensiones situadas en tramos estratégicos de la ruta jacobea

Eladio Lois
Eladio Lois
22/01/2026 12:59
El alojamiento de Foz
El alojamiento de Foz
Cedida
La compañía de alojamiento digitalizado Gaiarooms ha iniciado su actividad en Galicia con la incorporación de cuatro establecimientos turísticos, dos de ellos ubicados directamente en el Camino de Santiago, concretamente en los municipios de Palas de Rei y Arzúa, dos enclaves clave del Camino francés.

La operación supone la entrada de la firma en la comunidad gallega y refuerza su presencia en el norte peninsular. En el caso del Camino, Gaiarooms apuesta por pensiones situadas en tramos de alta afluencia de peregrinos, orientadas a un perfil de viajero que busca autonomía, conectividad y flexibilidad durante la ruta. 

Alojamiento digital en tramos estratégicos del Camino

En concreto, la compañía ha incorporado una pensión de 26 habitaciones en Palas de Rei y otra de 33 habitaciones en Arzúa, ambas localizadas en puntos considerados estratégicos dentro del Camino francés, uno de los itinerarios jacobeos con mayor volumen de peregrinos cada año.

Borja Verea

Borja Verea acusa al gobierno local de “debilitar a un ritmo alarmante” la industria turística de Santiago

Más información

Estos establecimientos operan bajo un modelo de gestión remota apoyado en inteligencia artificial, que permite automatizar procesos como el check-in, el acceso a las habitaciones, la atención al cliente y la gestión de reservas, sin necesidad de personal presencial de forma constante.

La operación en Galicia incluye además la integración de más de 20 puestos de trabajo locales, que pasarán a formar parte del grupo, reforzando así la actividad económica vinculada al Camino de Santiago en estos municipios.

