Emilio Pérez Touriño abre el ciclo ‘Compostela 2023-2027. Presente y futuro’ con un debate sobre la Galicia actual

Emilio Pérez Touriño será el encargado de abrir este jueves, 22 de enero, la programación de 2026 del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro Archivo

El expresidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño será el encargado de abrir este jueves, 22 de enero, la programación de 2026 del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro, impulsado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (RSEAPS).

La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la entidad, situada en la plaza de Salvador de Parga, y se articulará en torno a una mesa de debate titulada Economía y sociedad en la Galicia de hoy, en la que el exmandatario abordará algunos de los principales retos y dinámicas del contexto actual gallego.

Un acto abierto al público

La presentación de la sesión correrá a cargo de Luis García Varela, directivo de la Real Sociedad Económica, mientras que el presidente de la entidad, Francisco Loimil Garrido, encabezará el acto institucional. Pérez Touriño, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular de la Universidade de Santiago de Compostela, protagonizará la intervención central del encuentro.

Cuatro proyectos de la USC, distinguidos en los Premios Fundación Barrié–RAGC Más información

El acceso será libre y gratuito hasta completar el aforo de la sala y, al término de la intervención, los asistentes podrán plantear preguntas y cuestiones al ponente, en línea con el carácter participativo del ciclo.

Retransmisión en directo

Además de la asistencia presencial, la mesa de debate podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Real Sociedad Económica, lo que permitirá ampliar el alcance de esta primera sesión del ciclo más allá del público que acuda a la sede compostelana.

El ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro continúa así con su objetivo de abrir espacios de reflexión y análisis sobre los grandes desafíos de la ciudad y de Galicia, contando con voces de referencia del ámbito político, académico y social.