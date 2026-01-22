El centro social okupado de la Algalia de Arriba llama a la "resistencia" con una manifestación previa a su desalojo

Vista exterior del edificio ocupado por Escárnio e Maldizer Archivo

El Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) Escárnio e Maldizer afronta este viernes, 23 de enero, una orden judicial de desalojo del inmueble que ocupa en el número 11 de la rúa Algalia de Arriba, en el Casco Histórico de Santiago de Compostela. La actuación está fijada para las 09.15 horas, según han confirmado fuentes judiciales.

El desalojo fue acordado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santiago, tras una orden que ya había sido programada con anterioridad en 2025 y que finalmente se ejecutará esta semana. El colectivo que gestiona el centro social ha hecho pública la convocatoria a través de sus redes sociales y ha anunciado movilizaciones de protesta para la misma jornada.

Convocatoria de movilizaciones

Según ha difundido el CSOA en redes sociales, la primera concentración está prevista a las 08.00 horas, antes de la ejecución de la orden judicial, mientras que por la tarde se ha convocado una segunda movilización a las 20.00 horas. Desde el colectivo hacen un llamamiento a “salir a la calle en defensa de todos los centros sociales” y denuncian lo que consideran un intento de frenar su actividad mediante el desalojo del espacio.

En un comunicado oficial emitido esta semana, Escárnio e Maldizer recuerda que lleva once años desarrollando actividad en el barrio, desde que en 2014 se abrió el actual espacio tras el segundo desahucio de la Sala Yago.

En el texto, la entidad afirma que el último intento de desahucio fue cancelado “cunha clara vontade de nos desgastar” y explica que, ante el nuevo aviso, en los últimos meses intensificaron la apertura del centro al público y la actividad diaria como forma de respuesta colectiva.

Críticas al Concello y a la propietaria

El comunicado recoge una crítica directa a las instituciones y a la propiedad del inmueble. En concreto, el colectivo señala como responsables al Concello de Santiago de Compostela, encabezado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, y a la empresa propietaria del edificio, La Rosaleda S.L..

Escárnio e Maldizer defiende en su comunicado que la okupación y la autoorganización son, a su juicio, herramientas para combatir la especulación y las dificultades de acceso a la vivienda, y considera el desalojo como un ataque a los centros sociales autogestionados.

Desalojo del último CSOA urbano en Galicia y dispositivo policial previsto

El colectivo sostiene que el desalojo del inmueble de Algalia de Arriba supondrá el cierre del último centro social okupado urbano en Galicia, aunque advierte de que la actividad y la movilización continuarán más allá de la pérdida del espacio físico. “Quédanos moito por dar e construír”, señala el comunicado, en el que llaman a mantener la respuesta colectiva en las calles.

Según ha podido saber Diario de Compostela, el operativo previsto para este viernes contará con un amplio dispositivo policial, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la ejecución del desalojo y las movilizaciones anunciadas.

En este contexto, la propia entidad Escárnio e Maldizer difundió este jueves a través de sus canales una serie de recomendaciones médicas y legales dirigidas a las personas que participen en las protestas, con indicaciones sobre cómo actuar en caso de agresión policial o detención, una publicación que refuerza la previsión de una jornada con una elevada presencia de manifestantes en las calles de Santiago.