Dani Fez trae a Santiago su monólogo 'La vida regulinchi'

El creador de contenido Dani Fez Cedida

El humorista y creador de contenido Dani Fez llega este viernes, 23 de enero, a Auditorio Abanca con su espectáculo La vida regulinchi, un monólogo que combina comedia, anécdotas personales y una intensa interacción con el público.

La función dará comienzo a las 19.00 horas y se enmarca dentro de la programación cultural de la ciudad como una propuesta pensada para todos los públicos, especialmente recomendada para los días de lluvia, con un formato ágil y cercano que traslada al escenario el universo digital del humorista.

Un monólogo sobre la vida cotidiana

En La vida regulinchi, Dani Fez se define a sí mismo como un “influencer regulinchi” y comparte con el público situaciones cotidianas de su día a día, desde sus experiencias personales en el amor hasta las dudas existenciales que surgen en su trayectoria como creador de contenido. El espectáculo incluye momentos de improvisación, preguntas directas a los asistentes y referencias a algunos de sus elementos más reconocibles.

El monólogo destaca por su tono fresco y espontáneo, con historias que parten de lo cotidiano y que encuentran en la participación del público uno de sus principales puntos fuertes.

Del contenido digital al escenario

Dani Fez comenzó a crear contenido en la plataforma Vine y, desde entonces, ha consolidado una amplia comunidad en redes sociales como TikTok, Instagram y X (antes Twitter). En la actualidad cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en TikTok, supera los 527.000 en Instagram y ronda los 435.000 seguidores en X, cifras que lo sitúan como uno de los creadores de humor más seguidos del panorama digital en España.

El salto al formato teatral le permite trasladar ese estilo directo y cercano al escenario, manteniendo el contacto constante con el público y adaptando el contenido a cada función.