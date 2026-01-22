Borja Verea acusa al gobierno local de “debilitar a un ritmo alarmante” la industria turística de Santiago

Borja Verea

El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, lanzó este miércoles duras críticas contra el gobierno municipal durante su presencia en Fitur, donde acusó al Ejecutivo local de estar “debilitando a un ritmo alarmante” la industria turística de la capital gallega.

Así se presentó Santiago en Fitur 2026 Más información

En sus declaraciones, el dirigente popular afirmó que el actual gobierno “está destruyendo incluso lo que parecía imposible”, en referencia a un sector que, según sostuvo, contaba con una posición sólida y que se estaría viendo perjudicado por las políticas aplicadas en los últimos años por el BNG.

Críticas a la gestión municipal

Verea aseguró que el gobierno local acude a la feria internacional con un discurso centrado en atraer más congresos, pero, a su juicio, no aborda problemas estructurales que afectan al funcionamiento de la ciudad. Entre ellos, citó la situación del servicio de taxis, el transporte urbano en autobús y el cierre, durante el mes de enero, de uno de los principales hoteles de Santiago.

En este contexto, señaló que “con este gobierno nada funciona” y apuntó directamente a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, al asegurar que bajo su mandato “todo funciona peor”. El líder popular añadió que la presencia del gobierno municipal en Fitur durante los dos últimos años estaría siendo, en su opinión, “de vergüenza ajena”.

Datos turísticos y modelo de ciudad

Durante su intervención, Borja Verea expuso varios indicadores que, según afirmó, reflejan el impacto de la gestión municipal en el turismo. Entre ellos, mencionó un verano con los peores datos desde la pandemia, la pérdida de alrededor de medio millón de pasajeros en el aeropuerto de Santiago y el hecho de que la capital gallega sea, según señaló, la única ciudad que ha reducido su ocupación hotelera desde el mes de junio.

Finalmente, el presidente del PP compostelano contrapuso dos modelos de ciudad. Por un lado, defendió “una ciudad abierta al mundo y cosmopolita” y, por otro, criticó lo que considera la apuesta del BNG y del actual gobierno municipal por “una ciudad aislada y endogámica”, una visión que, según indicó, marcaría la actual política turística del Concello.