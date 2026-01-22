Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea acusa al gobierno local de “debilitar a un ritmo alarmante” la industria turística de Santiago

El líder del PP compostelano critica la gestión del gobierno municipal durante la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid

Eladio Lois
Eladio Lois
22/01/2026 11:49
Borja Verea
Borja Verea
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El presidente del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, lanzó este miércoles duras críticas contra el gobierno municipal durante su presencia en Fitur, donde acusó al Ejecutivo local de estar “debilitando a un ritmo alarmante” la industria turística de la capital gallega.

Míriam Louzao durante la presentación de la campaña ‘Compostela é moito MICE’ en FITUR

Así se presentó Santiago en Fitur 2026

Más información

En sus declaraciones, el dirigente popular afirmó que el actual gobierno “está destruyendo incluso lo que parecía imposible”, en referencia a un sector que, según sostuvo, contaba con una posición sólida y que se estaría viendo perjudicado por las políticas aplicadas en los últimos años por el BNG. 

Críticas a la gestión municipal

Verea aseguró que el gobierno local acude a la feria internacional con un discurso centrado en atraer más congresos, pero, a su juicio, no aborda problemas estructurales que afectan al funcionamiento de la ciudad. Entre ellos, citó la situación del servicio de taxis, el transporte urbano en autobús y el cierre, durante el mes de enero, de uno de los principales hoteles de Santiago.

En este contexto, señaló que “con este gobierno nada funciona” y apuntó directamente a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, al asegurar que bajo su mandato “todo funciona peor”. El líder popular añadió que la presencia del gobierno municipal en Fitur durante los dos últimos años estaría siendo, en su opinión, “de vergüenza ajena”.

Datos turísticos y modelo de ciudad

Durante su intervención, Borja Verea expuso varios indicadores que, según afirmó, reflejan el impacto de la gestión municipal en el turismo. Entre ellos, mencionó un verano con los peores datos desde la pandemia, la pérdida de alrededor de medio millón de pasajeros en el aeropuerto de Santiago y el hecho de que la capital gallega sea, según señaló, la única ciudad que ha reducido su ocupación hotelera desde el mes de junio.

Finalmente, el presidente del PP compostelano contrapuso dos modelos de ciudad. Por un lado, defendió “una ciudad abierta al mundo y cosmopolita” y, por otro, criticó lo que considera la apuesta del BNG y del actual gobierno municipal por “una ciudad aislada y endogámica”, una visión que, según indicó, marcaría la actual política turística del Concello.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

homenaxe josé antonio redondo

A USC e a RAGC lembran a figura de José Antonio Redondo López
Redacción
Antonio Gomez Caamano

Gómez Caamaño alerta del impacto asistencial de las nuevas huelgas médicas
Agencias
Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte

Sindicalistas protestan en Santiago por la parálisis de la patronal en el conflicto del transporte de A Coruña
EP
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Adif reduce la velocidad en un tramo de la línea Ourense-Santiago
Redacción