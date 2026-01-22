Santiago de Compostela
A USC e a RAGC lembran a figura de José Antonio Redondo López
A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acolleu un acto “in memoriam” en homenaxe ao académico e catedrático falecido o pasado mes de xuño
USC e Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) renderon tributo este xoves 22 á figura do académico José Antonio Redondo López, falecido o pasado mes de xuño. O acto tivo lugar na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, onde o homenaxeado foi vicedecano e profesor.
A sesión presidiuna o reitor da USC, Antonio López Díaz, e nela participaron o decano do centro, Xoán Ramón Doldán; o presidente da RAGC e profesor da USC, Juan Lema; o presidente do Consello de Contas, Juan Carlos Aladro; o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García; a académica da RAGC, María Loureiro, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da USC; e a profesora de Economía Financeira e Contabilidade da USC Loreto Fernández.