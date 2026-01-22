Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC e a RAGC lembran a figura de José Antonio Redondo López

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acolleu un acto “in memoriam” en homenaxe ao académico e catedrático falecido o pasado mes de xuño

Redacción
22/01/2026 19:07
homenaxe josé antonio redondo
Autoridades académicas e institucionais durante o acto de homenaxe a José Antonio Redondo López celebrado na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC
Santi Alvite
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

USC e Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) renderon tributo este xoves 22 á figura do académico José Antonio Redondo López, falecido o pasado mes de xuño. O acto tivo lugar na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, onde o homenaxeado foi vicedecano e profesor. 

A sesión presidiuna o reitor da USC, Antonio López Díaz, e nela participaron o decano do centro, Xoán Ramón Doldán; o presidente da RAGC e profesor da USC, Juan Lema; o presidente do Consello de Contas, Juan Carlos Aladro; o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García; a académica da RAGC, María Loureiro, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da USC; e a profesora de Economía Financeira e Contabilidade da USC Loreto Fernández.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Antonio Gomez Caamano

Gómez Caamaño alerta del impacto asistencial de las nuevas huelgas médicas
Agencias
Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte

Sindicalistas protestan en Santiago por la parálisis de la patronal en el conflicto del transporte de A Coruña
EP
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Adif reduce la velocidad en un tramo de la línea Ourense-Santiago
Redacción
Las obras previstas consistirán en la rehabilitación superficial del firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial

La comarca de Compostela se beneficiará de obras de mejora en cuatro carreteras autonómicas
Redacción