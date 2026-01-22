A USC concentra a metade dos novos beneficiarios do programa galego de Doutoramentos Industriais
Sete investigadores da Universidade de Santiago de Compostela incorpóranse á quinta edición desta iniciativa, que reforza a conexión entre a universidade e o tecido produtivo
A Universidade de Santiago de Compostela consolídase un ano máis como a principal universidade galega no programa de Doutoramentos Industriais impulsado pola Xunta de Galicia, ao concentrar sete dos 14 novos investigadores que se incorporan nesta convocatoria a unha iniciativa orientada á realización de teses doutorais en empresas e centros tecnolóxicos.
O acto de benvida á nova promoción celebrouse este mércores en Santiago de Compostela e marcou o inicio da quinta edición dun programa que, desde o seu nacemento, apoiou xa a 76 investigadores cun investimento acumulado de máis de 10 millóns de euros. O seu obxectivo é facilitar que o persoal investigador desenvolva a tese en contacto directo co ámbito produtivo, favorecendo a transferencia de coñecemento e a innovación.
Liderado da USC na captación de talento
Dos 14 novos doutorandos incorporados este ano, a metade procede da USC, fronte a cinco da Universidade de Vigo e dous da Universidade da Coruña. No conxunto do programa, a institución compostelá suma xa 43 investigadores participantes, o que reforza o seu papel como principal polo universitario nesta estratexia de colaboración entre universidade, empresa e I+D+i en Galicia.
Os investigadores vinculados á USC desenvolverán os seus proxectos en empresas e centros tecnolóxicos situados maioritariamente en Santiago de Compostela, aínda que tamén noutros concellos galegos, centrando as súas investigacións en áreas como a bioloxía, a enxeñaría, a física, a informática ou a química.
Investigación aplicada e emprego cualificado
O programa de Doutoramentos Industriais persegue non só impulsar a investigación, senón tamén favorecer a inserción laboral do persoal doutoral, promovendo a súa incorporación ás entidades nas que realizan a tese unha vez rematada a axuda. As subvencións cobren os custos de contratación e os gastos asociados ao proxecto tanto na universidade como na empresa ou centro tecnolóxico, ademais de contemplar estadías internacionais de ata tres meses.
Nesta quinta convocatoria, a Xunta inviste máis de 2,6 millóns de euros, elevando a dotación total do programa desde 2021 ata os 10,10 millóns de euros. A iniciativa forma parte dun paquete máis amplo de medidas de apoio á investigación e ao talento científico que en 2026 superará os 64 millóns de euros.