Santiago de Compostela

A RAGC e a USC renderán homenaxe a José Antonio Redondo López cun acto in memoriam

O evento celebrarase este xoves na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, onde desenvolveu boa parte da súa traxectoria académica

Redacción
22/01/2026 07:30
José Antonio Redondo López
José Antonio Redondo López, académico da Real Academia Galega de Ciencias e catedrático da Universidade de Santiago de Compostela
Suso Rivas
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Universidade de Santiago celebran maña xoves, 22 de xaneiro, un acto “in memoriam” do académico José Antonio Redondo López, falecido o pasado mes de xuño. O evento, que comezará ás 12.00 horas, terá lugar na facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, onde o homenaxeado foi vicedecano e profesor.

O acto abrirao o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López. Participarán ademais o decano da facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoán Ramón Doldán; o presidente da RAGC, Juan Lema; o presidente do Consello de Contas, Juan Carlos Aladro; o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García; a académica da RAGC María Loureiro, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da USC; e a profesora do departamento de Economía Financeira e Contabilidade da USC Loreto Fernández.

Natural de Lugo, José Antonio Redondo foi conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia entre 2015 e 2023. Desde 1987 foi catedrático de Economía Financeira na Universidade de Santiago, institución na que desenvolveu a súa traxectoria docente, cunha breve estadía inicial na Universidade de California. Entre 1995 e 2005 foi director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Foi membro do Consello de organismos como o Instituto Galego de Promoción Económica, Xestur, do Consello para a Promoción da Igualdade do Home e da Muller de Galicia, do Consello de Estatística de Galicia, ademais de membro da Fundación Catedral de Santiago. Na Universidade compostelá foi director constituínte do departamento de Economía Financeira e Contabilidade, e director do Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación. Como investigador, foi autor de numerosos estudos, monografías e guías de referencia no eido da ciencia económica.

Especialistas participantes en la presentación del XI Simposio de Biopsia Líquida en Santiago

Santiago reúne a más de 300 expertos para analizar el salto clínico de la biopsia líquida y la inteligencia artificial
Eladio González Lois
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)

O Concello adxudica a Eulen o contrato de dinamización sociocultural dos CSC por 1,9 millóns de euros
Redacción
Queremos Galego presentará los resultados del proceso 'Lingua Vital' el 14 de marzo en la Praza da Quintana, en Santiago de Compostela

Queremos Galego presentará el 14 de marzo el documento 'Lingua Vital' en Santiago
Redacción
Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela

SOS Sanidade Pública convoca una movilización en Santiago contra el colapso de la sanidad gallega
Agencias