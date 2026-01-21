Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rois abre el plazo de inscripción del DiverEntroido 2026 para facilitar la conciliación durante las vacaciones de carnaval

El programa se desarrollará los días 16, 17 y 18 de febrero en horario de mañana e incluye servicio de amanecer desde las 07.30 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
21/01/2026 10:36
Cartel de la iniciativa
Cartel de la iniciativa
Cedida
El Concello de Rois ha abierto el plazo de inscripción para el DiverEntroido 2026, un servicio de conciliación dirigido a familias con niñas y niños en edad escolar que se desarrollará durante las vacaciones de Entroido. Las personas interesadas podrán formalizar la solicitud hasta el lunes 9 de febrero.

El programa se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de febrero, tanto en Rois como en Urdilde, y ofrecerá distintas actividades lúdicas, como juegos, deportes, manualidades o música, pensadas para el ocio educativo del alumnado durante los días no lectivos.

El horario general del DiverEntroido será de 09.30 a 14.30 horas, aunque las familias que lo necesiten podrán optar por el servicio de amanecer desde las 07.30 horas, una medida orientada a facilitar la conciliación laboral y familiar. 

Precios y bonificaciones

El precio del DiverEntroido será de 18 euros sin servicio de amanecer y de 19,5 euros en el caso de hacer uso de este recurso. El Concello contempla bonificaciones del 15% en la matrícula a partir del segundo hijo o hija, así como para familias numerosas, monoparentales o cuando algún miembro del núcleo familiar tenga reconocida una discapacidad superior al 33%. 

Inscripción y más información

La inscripción deberá realizarse a través del formulario en línea disponible en la página web municipal, dentro del apartado de formularios y trámites. Para ampliar información, las familias pueden dirigirse al edificio multiusos de Rois, llamar al 981 816 061 o escribir al correo electrónico inscricions@rois.gal.

