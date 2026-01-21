O Concello do Pino pon en marcha o programa Concilia Entroido 2026
A iniciativa ofrecerá actividades para nenos e nenas de 3 a 12 anos os días 16, 17 e 18 de febreiro co obxectivo de facilitar a conciliación familiar durante as vacacións escolares
O Concello do Pino, a través da Concellería de Muller e Benestar Social, pon en marcha unha nova edición do programa Concilia Entroido 2026, unha iniciativa dirixida a apoiar ás familias do municipio na conciliación da vida laboral e familiar durante o período de vacacións escolares.
A actividade está destinada a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, ambos inclusive, e desenvolverase os días 16, 17 e 18 de febreiro. O servizo prestarase en horario de 08.00 a 15.00 horas, con recollida flexible entre as 13.30 e as 15.00 horas, e terá lugar nas instalacións do pavillón municipal e nos espazos exteriores do CPI Camiño de Santiago.
O programa conta cun total de 50 prazas por quenda, sendo necesario acadar un número mínimo de solicitudes para a súa realización. No caso de que a demanda supere a oferta, aplicaranse criterios de prioridade, entre os que figuran o empadroamento no Concello do Pino, a situación laboral activa dos proxenitores ou titores, a escolarización en centros do municipio, a condición de familia monoparental ou situacións especiais valoradas polos Servizos Sociais.
A listaxe de persoas admitidas publicarase no taboleiro de edictos e na web municipal, establecéndose tamén unha lista de agarda. No caso de irmáns ou irmás que soliciten amesma quenda, a admisión dun deles suporá a incorporación automática do resto.
O prezo da actividade é de 15 euros polos tres días de duración. As familias monoparentais e as familias numerosas, a partir do segundo fillo ou filla, contarán cun desconto do 20 %previa acreditación documental.
As familias interesadas poden formalizar a inscrición ata o 11 de febreiro. A ficha de solicitude está dispoñible nas dependencias municipais (en horario de 09.00 a 14.00 horas) ou para a súa descarga na páxina web oficial. O xustificante de pagamento poderá presentarse ata o 16 de febreiro.