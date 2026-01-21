Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Concello do Pino pon en marcha o programa Concilia Entroido 2026

A iniciativa ofrecerá actividades para nenos e nenas de 3 a 12 anos os días 16, 17 e 18 de febreiro co obxectivo de facilitar a conciliación familiar durante as vacacións escolares

Redacción
21/01/2026 07:00
niño pintando en una mesa
Programa municipal Concilia Entroido 2026 do Concello do Pino, dirixido a facilitar a conciliación familiar durante as vacacións escolares de febreiro
Sigmund
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

O Concello do Pino, a través da Concellería de Muller e Benestar Social, pon en marcha unha nova edición do programa Concilia Entroido 2026, unha iniciativa dirixida a apoiar ás familias do municipio na conciliación da vida laboral e familiar durante o período de vacacións escolares.

A actividade está destinada a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, ambos inclusive, e desenvolverase os días 16, 17 e 18 de febreiro. O servizo prestarase en horario de 08.00 a 15.00 horas, con recollida flexible entre as 13.30 e as 15.00 horas, e terá lugar nas instalacións do pavillón municipal e nos espazos exteriores do CPI Camiño de Santiago.

O programa conta cun total de 50 prazas por quenda, sendo necesario acadar un número mínimo de solicitudes para a súa realización. No caso de que a demanda supere a oferta, aplicaranse criterios de prioridade, entre os que figuran o empadroamento no Concello do Pino, a situación laboral activa dos proxenitores ou titores, a escolarización en centros do municipio, a condición de familia monoparental ou situacións especiais valoradas polos Servizos Sociais.

A listaxe de persoas admitidas publicarase no taboleiro de edictos e na web municipal, establecéndose tamén unha lista de agarda. No caso de irmáns ou irmás que soliciten amesma quenda, a admisión dun deles suporá a incorporación automática do resto.

O prezo da actividade é de 15 euros polos tres días de duración. As familias monoparentais e as familias numerosas, a partir do segundo fillo ou filla, contarán cun desconto do 20 %previa acreditación documental.

As familias interesadas poden formalizar a inscrición ata o 11 de febreiro. A ficha de solicitude está dispoñible nas dependencias municipais (en horario de 09.00 a 14.00 horas) ou para a súa descarga na páxina web oficial. O xustificante de pagamento poderá presentarse ata o 16 de febreiro.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El equipo del CRETUS de la USC ha sido premiado por su proyecto capaz de convertir subproductos de la industria pesquera en gelatina de alta calidad mediante un proceso sostenible

Cuatro proyectos de la USC, distinguidos en los Premios Fundación Barrié–RAGC
Eladio González Lois
La hamburguesería Singulario y la pizzería Sicilia in Bocca compiten por el galardón a mejor restaurante del norte en los Just Eat Awards

Dos restaurantes de Santiago compiten por ser el mejor del norte de España
Eladio González Lois
El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes acoge una nueva edición de Vacaludos Entroido

El programa Vacaludos vuelve en Entroido con ocio educativo gratuito para niños y niñas de 3 a 12 años
Eladio González Lois
Detalle laboratorios USC

La USC es una de las mejores universidades del mundo en estas 11 materias
Eladio González Lois