Santiago de Compostela

La USC es una de las mejores universidades del mundo en estas 11 materias

El ranking Times Higher Education 2026 coloca a la universidad compostelana en el mapa de la excelencia académica internacional

Eladio Lois
Eladio Lois
21/01/2026 10:54
Detalle laboratorios USC
El reconocimiento internacional refuerza el posicionamiento académico de la Universidade de Santiago de Compostela
Santi Alvite
La Universidade de Santiago de Compostela figura en once materias del Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, una de las clasificaciones académicas de referencia a nivel internacional, que evalúa el desempeño de las universidades en ámbitos como la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Según los resultados publicados, la USC destaca en Artes y Humanidades (posición 301–400), Ciencias de la Salud (401–500), Derecho (251–300), Educación (501–600) y Psicología (501–600). También aparece en los tramos internacionales de Ciencias Empresariales y Económicas (601–800), Ciencias de la Computación (601–800), Ciencias de la Vida (601–800), Física (601–800), Ciencias Sociales (601–800) y Ingeniería (801–1000).

La facultad de Artes Humanidades, situada en el Campus Terra, imparte el grado más destacado de la USC en el ranking internacional
El ranking analiza distintos indicadores relacionados con el aprendizaje, la vertiente investigadora, la calidad de la investigación, la proyección internacional y los procesos de transferencia, lo que permite ofrecer una visión amplia del rendimiento de las instituciones participantes. 

Clasificación global

Además del análisis por materias, Times Higher Education publica anualmente una clasificación global de universidades. En la edición hecha pública el pasado mes de octubre, la Universidade de Santiago de Compostela se sitúa en el tramo 601–800 a nivel mundial y ocupa el octavo puesto en el conjunto del Estado. La institución destaca especialmente por la calidad de su investigación, su proyección internacional y su capacidad para captar inversión del tejido industrial, así como por la obtención de patentes.

La edición 2026 del ránking THE incluye un total de 2.191 instituciones de educación superior procedentes de 115 países y regiones. La evaluación se basa en 18 indicadores de rendimiento, agrupados en cinco grandes áreas: docencia (29,5% de la puntuación final), contorna investigadora (29%), calidad de la investigación (30%), industria (4%) y proyección internacional (7,5%).

Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC

La Facultad de Filología abre sus puertas al alumnado de secundaria para mostrar cómo se investiga en humanidades

Más información

Para la elaboración de la clasificación, se analizaron 174,9 millones de citas correspondientes a 18,7 millones de publicaciones científicas —entre artículos, revisiones, actas de congresos, libros y capítulos de libro— publicadas a lo largo de cinco años. Los datos proceden de más de 28.700 revistas científicas con revisión por pares indexadas en la base de datos Scopus de Elsevier.

El proceso de evaluación se completa con una Encuesta de Reputación Académica, realizada entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en la que personal académico seleccionado por THE valoró las universidades que considera más destacadas en docencia y en investigación dentro de su campo de especialización.

