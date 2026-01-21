Mi cuenta

La Facultad de Filología abre sus puertas al alumnado de secundaria para mostrar cómo se investiga en humanidades

Las jornadas se celebran los días 22, 23 y 29 de enero con talleres prácticos y la participación directa de grupos de investigación

Eladio Lois
Eladio Lois
21/01/2026 10:41
Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC
USC
La Facultad de Filología de la Universidade de Santiago de Compostela desarrolla durante esta semana y la próxima unas jornadas de puertas abiertas dirigidas al alumnado y al profesorado de enseñanza secundaria, con el objetivo de dar a conocer el trabajo investigador que se lleva a cabo en el ámbito de las humanidades.

A lo largo de los días 22, 23 y 29 de enero, distintos grupos de investigación de la facultad recibirán en sus propios espacios a más de 300 estudiantes de secundaria de toda Galicia, que podrán acercarse de primera mano a cómo se investiga en la universidad y participar en diferentes obradoiros prácticos diseñados específicamente para esta iniciativa.

transgalaica 2025

Ames abre o calendario da Transgalaica 2026 coa proba inaugural en Bertamiráns

Más información

Las actividades programadas abordarán temáticas muy diversas, como la lingüística computacional, el cómic, el funcionamiento de un laboratorio de sociolingüística, la especialización avanzada en lengua inglesa o el análisis de la jerga juvenil, entre otras propuestas. A través de estas dinámicas, el estudiantado conocerá las principales líneas de investigación del personal docente e investigador de la facultad y podrá participar activamente en metodologías propias del trabajo académico. 

Acercar la universidad al alumnado

Con estas jornadas, la Facultad de Filología busca acercar la universidad al ensino secundario, despertar posibles vocaciones académicas y mostrar que las humanidades son un campo vivo e innovador, con múltiples posibilidades tanto en el ámbito de la investigación como en el desarrollo profesional.

