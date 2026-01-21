Este hospital compostelano es considerado el centro de salud con mejor reputación de Galicia

Fachada del Hospital HM Rosaleda Archivo

El Hospital HM Rosaleda se ha consolidado como el hospital privado con mejor reputación sanitaria de Galicia en el ranking Merco Salud 2025, tras escalar cinco posiciones y alcanzar el puesto 27 a nivel estatal. El listado, hecho público este lunes, refuerza el posicionamiento del centro compostelano como una de las referencias sanitarias privadas más destacadas del país.

El reconocimiento se completa con la entrada, por primera vez, del Hospital HM La Esperanza en el Top 100 de los hospitales privados con mejor reputación de España, un hito que refuerza el peso de Santiago de Compostela dentro del sistema sanitario privado a nivel nacional.

Liderazgo sanitario desde Compostela

Los resultados obtenidos por los dos hospitales compostelanos se enmarcan en un balance especialmente positivo para HM Hospitales, que logra situar 15 de sus centros entre los 100 con mejor reputación sanitaria del país. Un desempeño que, según el grupo, refleja la solidez de su modelo asistencial, médico y científico, así como un liderazgo sostenido dentro del sistema sanitario español.

En el ámbito de la alta especialización, vuelve a destacar el servicio de Oncología Radioterápica de HM CIOCC, que cuenta con un centro en HM La Esperanza y que repite en 2025 como el mejor valorado de España, ocupando de nuevo la primera posición del ranking en su especialidad.

Calidad asistencial, equipo humano y tecnología

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, subraya que estos resultados avalan un proyecto sanitario construido “con una visión a largo plazo, basado en el liderazgo médico, la integración asistencial y la apuesta decidida por la calidad y la innovación”.

Por su parte, el director médico de HM Hospitales en Galicia, Pablo Asensio, destaca el papel del equipo humano como uno de los elementos diferenciales de los centros gallegos, junto con una dotación tecnológica de última generación y una filosofía de mejora continua orientada al paciente.