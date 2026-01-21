Mi cuenta

El programa Vacaludos vuelve en Entroido con ocio educativo gratuito para niños y niñas de 3 a 12 años

La iniciativa se desarrollará los días 16 y 18 de febrero en el Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes

Eladio Lois
21/01/2026 11:02
El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes acoge una nueva edición de Vacaludos Entroido
Concello de Santiago
El programa Vacaludos Entroido vuelve este año con una nueva edición destinada a facilitar la conciliación de las familias compostelanas durante los días no lectivos del Entroido. La actividad se desarrollará los días 16 y 18 de febrero, en horario de 7.45 a 15.00 horas, en el Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, situado en el barrio de Fontiñas, y estará dirigida a niñas y niños de entre 3 y 12 años.

La iniciativa, de carácter gratuito, ofrecerá actividades lúdicas con un enfoque socioeducativo y está pensada para dar respuesta a las necesidades de las familias durante estas jornadas sin actividad escolar. El espacio que acoge el programa es la Ludoteca das Fontiñas, ubicada en la Rúa Fontes do Sar, número 3, que cuenta con 73 plazas disponibles y una superficie útil de 730 metros cuadrados, distribuida en dos plantas. 

Proceso de comunicación e inscripción

Las familias solicitantes de plaza recibirán este lunes una comunicación por correo electrónico en la que se les informará sobre la aceptación de su solicitud. A continuación, se abrirá el período de confirmación de plazas del 22 al 27 de enero, mientras que el plazo de inscripción se iniciará el día 28.

Para participar en Vacaludos es necesario estar dado de alta previamente en el servicio y cubrir el formulario de solicitud dentro de los plazos establecidos. El procedimiento de alta permanece abierto durante todo el año, aunque el centro no tramita nuevas altas durante los períodos de solicitud de plazas. Además, será imprescindible estar empadronado en Santiago de Compostela o contar con matrícula en un centro educativo del municipio

Un espacio para el ocio y el desarrollo integral

Vacaludos tiene una finalidad lúdica, socioeducativa, cívica, cultural e inclusiva, con un proyecto orientado a garantizar el derecho de la infancia al juego y a contribuir a su desarrollo integral. Para ello, el espacio dispone de un fondo organizado de juegos, juguetes, libros y materiales lúdicos adaptados a las distintas edades.

Entre los recursos disponibles se incluyen espacios psicomotrices, áreas de juego simbólico y juegos multimedia, diseñados para favorecer la creatividad, la socialización y el aprendizaje a través del ocio.

