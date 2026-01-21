El Parlamento gallego rechaza la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en Ourense y Santiago

El diputado del BNG Iago Tabarés defendió en comisión que la medida evitaría la saturación judicial y la revictimización de las mujeres Parlamento de Galicia

El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el BNG para rechazar la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer en los tribunales de instancia de Ourense y Santiago.

En concreto, la iniciativa, debatida este miércoles en la Comisión 1ª, insta a la Xunta a realizar las gestiones necesarias para que, modificando lo dispuesto en el Real Decreto 422/2025, la jurisdicción de las secciones de violencia sobre la mujer de los tribunales de Instancia de Ourense y de la capital gallega se circunscriban a los respectivos partidos judiciales.

En su defensa, el diputado nacionalista Iago Tabarés ha asegurado que la medida es "altamente perjudicial", además de "atentar contra el equilibrio territorial", ya que "elimina servicios de justicia en el rural y compromete el funcionamiento de la administración al abocar a la saturación a las unidades judiciales de nueva creación".

Además, ha lamentado que "lo más grave es la revictimización de las denunciantes", que tienen que desplazarse "más de 100 kilómetros en momentos críticos para realizar reconocimientos o diligencias, abandonando su zona de confianza".