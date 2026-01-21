El Concello trabaja contrarreloj para salvar la ayuda europea delo proyecto Entre Sar e Sarela

El Concello subraya que las obras del Barrio Verde de Pontepedriña avanzan “notablemente” y que la ejecución se completará conforme a lo previsto Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha asegurado que los servicios técnicos municipales, en colaboración con la Universidade de Santiago de Compostela, están preparando la documentación necesaria para justificar la ayuda europea concedida al proyecto Entre Sar e Sarela, después de que haya trascendido el riesgo de perder parte de los fondos por el incumplimiento del plazo máximo de ejecución, fijado en el 31 de diciembre de 2025.

El debate se ha intensificado tras publicarse que la ciudad podría quedarse sin una parte de los fondos europeos Next Generation, después de que no se ejecutasen en su totalidad las actuaciones previstas, pese a que la subvención cubría hasta el 95 % del proyecto. Desde Raxoi se reconoce que se solicitó una prórroga en el marco de la convocatoria estatal de ayudas para la renaturalización de ciudades de 2022, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero que la respuesta fue negativa.

Actuaciones ejecutadas y proyectos en marcha

El Gobierno municipal ha defendido que, pese a las dificultades, una parte relevante del proyecto sí se ejecutó. En este sentido, ha detallado que se aprobó la estrategia de infraestructura verde y adaptación al cambio climático de Santiago, se completaron las obras de renaturalización de la Laguna de Cornes, el Jardín Botánico y el Monte Viso, y se desarrollaron los proyectos de comunicación y participación exigidos por la Unión Europea.

Además, el Concello subraya que las obras del Barrio Verde de Pontepedriña avanzaron “notablemente” y que la ejecución se completará conforme a lo previsto, con una mejora “significativa de la calidad del espacio público del barrio”. En cuanto a la laguna del Auditorio, el Ejecutivo local explica que la redacción del proyecto fue “compleja” por la necesidad de informes sectoriales y que la licitación quedó desierta en una primera ocasión, aunque asegura que el documento ya está aprobado y se analizan otras vías para su ejecución.

La oposición pide “transparencia y explicaciones”

Las explicaciones de Raxoi no han convencido a la oposición municipal. La concejala del Grupo Municipal Popular, Olaya Otero, ha exigido “transparencia y explicaciones” sobre las causas del retraso y sobre cuánto dinero tendrá que aportar el Concello con fondos propios para finalizar el proyecto. En declaraciones difundidas a los medios, Otero ha denunciado que, tras “haber perdido dos millones de euros” destinados a la Praza de Abastos, la “dejadez” del Gobierno local puede provocar que ahora sean los vecinos quienes financien con sus impuestos las obras de Pontepedriña.

“Esta es una muestra más de que con Goretti todo funciona peor. Los vecinos de Santiago no tienen por qué pagar las consecuencias de la incompetencia de este Gobierno”, ha afirmado.

En una línea similar se ha pronunciado la concejala no adscrita, Mila Castro, que considera que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, “debe dar explicaciones” sobre la situación del proyecto. Castro ha recordado que el actual Gobierno local heredó “una subvención europea de 3,6 millones” lograda en el anterior mandato y ha reprochado que, casi tres años después, “no llegó a adjudicar las obras de la laguna” y que la financiación para la humanización de Amor Ruibal “está en el aire”. “Si la pérdida de fondos europeos es cierta sería la segunda subvención que pierde”, ha criticado.

También desde el Grupo Municipal Socialista, la concejala Marta Abal ha cargado contra la gestión del Ejecutivo. Aunque ha reconocido que a menudo se acusa al Gobierno local de “vivir de la herencia recibida”, ha señalado que su “incapacidad en la gestión nisiquiera les permiten sacar todos los réditos posibles de la misma”. Abal ha advertido de que todavía está por concretar cuánto dinero se perderá finalmente de la ayuda europea y cuánto tendrá que suplirse con fondos propios, recordando que esos recursos podrían destinarse a “dar solución a tantas necesidades que tiene la ciudad”.