Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Dos restaurantes de Santiago compiten por ser el mejor del norte de España

Las votaciones de los Just Eat Awards 2025 ya están abiertas en una categoría que agrupa a establecimientos de diez Comunidades Autónomas

Eladio Lois
Eladio Lois
21/01/2026 11:33
La hamburguesería Singulario y la pizzería Sicilia in Bocca compiten por el galardón a mejor restaurante del norte en los Just Eat Awards
La hamburguesería Singulario y la pizzería Sicilia in Bocca compiten por el galardón a mejor restaurante del norte en los Just Eat Awards
Archivo
Santiago de Compostela cuenta este año con dos restaurantes nominados en los Just Eat Awards, concretamente en la categoría de mejor restaurante de la zona norte. Se trata de Singulario y Sicilia in Bocca, dos propuestas muy diferentes entre sí pero con un denominador común: su popularidad entre el público y su apuesta por una oferta cuidada dentro del servicio de comida a domicilio.

As Cancelas mantiene las rebajas de invierno con descuentos de hasta el 80% hasta finales de febrero

En estos momentos, las votaciones permanecen abiertas, permitiendo al público apoyar a sus restaurantes favoritos dentro de una categoría que incluye establecimientos ubicados en Burgos, Palencia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias, León y Aragón, lo que sitúa a los locales compostelanos en competencia directa con referentes gastronómicos de todo el norte peninsular. 

Una hamburguesería de referencia en el Ensanche

Singulario es una hamburguesería ubicada en el Ensanche compostelano, en el número 4 de la calle Fernando III el Santo, que se ha consolidado como uno de los locales más reconocibles de la ciudad dentro de este formato. El restaurante destaca por un local acogedor y por una carta centrada en hamburguesas elaboradas, con una amplia variedad de combinaciones y raciones generosas. Su propuesta se sitúa en un rango de precios por encima de la media, apostando por producto y elaboraciones más cuidadas. 

Singulario
Singulario
Archivo

Pizza tradicional italiana con horno de leña

Por su parte, Sicilia in Bocca es un restaurante italiano especializado en pizza tradicional, elaborada en horno de leña por pizzeros italianos. Además del servicio en sala, el local también ofrece reparto a domicilio, al igual que Singulario. Su carta se completa con pasta fresca, focaccias, postres y helados artesanales, ampliando la oferta más allá de la pizza.

Interior de Sicilia in Bocca
Interior de Sicilia in Bocca
Archivo

El proyecto cuenta, además, con varios establecimientos, ya que al local de Santiago se suman otros dos en A Coruña y en Bertamiráns, en el municipio de Ames, lo que refuerza su presencia en el área metropolitana compostelana y en el conjunto de Galicia.

La doble nominación supone un nuevo reconocimiento al tejido gastronómico de Santiago de Compostela, que vuelve a situarse en el escaparate de unos premios de ámbito estatal en los que el voto del público será decisivo para determinar el resultado final.

