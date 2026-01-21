Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cuatro proyectos de la USC, distinguidos en los Premios Fundación Barrié–RAGC

Trabajos en química de materiales, matemáticas, tecnologías ambientales y economía aplicada reciben premios y accésits en la edición 2026

Eladio Lois
Eladio Lois
21/01/2026 11:51
El equipo del CRETUS de la USC ha sido premiado por su proyecto capaz de convertir subproductos de la industria pesquera en gelatina de alta calidad mediante un proceso sostenible
El equipo del CRETUS de la USC ha sido premiado por su proyecto capaz de convertir subproductos de la industria pesquera en gelatina de alta calidad mediante un proceso sostenible
USC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Universidade de Santiago de Compostela ha sido reconocida con cuatro proyectos distinguidos en la segunda edición de los Premios de Investigación Fundación Barrié–RAGC, unos galardones que ponen en valor las mejores investigaciones desarrolladas en Galicia en los ámbitos de las ciencias básicas, técnicas y sociales. Los reconocimientos subrayan la diversidad y el impacto de la investigación que se realiza en la universidad compostelana. 

Detalle laboratorios USC

La USC es una de las mejores universidades del mundo en estas 11 materias

Más información

Baterías más sostenibles desde la química de materiales

En el ámbito de las Ciencias Básicas, uno de los accésits recayó en el equipo liderado por Manuel Souto Salom, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares. El proyecto avanza en el uso de electrodos orgánicos para baterías, una alternativa con ventajas ambientales, económicas y tecnológicas frente a los materiales inorgánicos tradicionales.

El investigador Manuel Souto Salom (centro), del CiQUS de la USC, lidera el proyecto sobre electrodos orgánicos para baterías más sostenibles
El investigador Manuel Souto Salom (centro), del CiQUS de la USC, lidera el proyecto sobre electrodos orgánicos para baterías más sostenibles
USC

La investigación aborda retos clave como la baja conductividad de muchos compuestos orgánicos y su disolución en el electrolito, mediante el diseño de un nuevo polímero orgánico poroso combinado con nanotubos de carbono. El resultado son materiales reciclables, con cargas rápidas y buena capacidad de almacenamiento, que reducen la dependencia de metales críticos como el litio, el cobalto o el níquel. 

Nuevas herramientas matemáticas para física e ingeniería

También en Ciencias Básicas, otro accésit fue concedido a Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez, de la Facultad de Matemáticas de la USC. Su trabajo, de carácter teórico, desarrolla nuevos conceptos de integrales y derivadas aplicables a la resolución de problemas complejos en física e ingeniería, especialmente en fenómenos con dinámicas no estándar o con memoria.

El trabajo teórico de Al-Shdaifat y Rodríguez amplía las aplicaciones de las matemáticas en física e ingeniería
El trabajo teórico de Al-Shdaifat y Rodríguez amplía las aplicaciones de las matemáticas en física e ingeniería
USC

Estas aportaciones permiten mejorar la modelización matemática y computacional de procesos en los que resulta imprescindible incorporar la historia previa del sistema, ampliando el campo de aplicación de las matemáticas avanzadas en entornos científicos y tecnológicos. 

Gelatina sostenible a partir de subproductos del pescado

En la categoría de Ciencias Técnicas, uno de los premios principales fue para un equipo coordinado por Cristina Gallego Rodríguez, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais. El proyecto propone un método innovador y más sostenible para la extracción de gelatina de alta calidad a partir de la piel del pescado, un subproducto abundante en la industria pesquera.

El equipo liderado por Cristina Gallego Rodríguez desarrolla un método innovador para valorizar subproductos del pescado
El equipo liderado por Cristina Gallego Rodríguez desarrolla un método innovador para valorizar subproductos del pescado
Cretus

La investigación emplea disolventes eutécticos que sustituyen tratamientos químicos agresivos, mejoran el rendimiento del proceso y optimizan las propiedades funcionales de la gelatina obtenida. Ajustando las condiciones y la especie de pescado —con especial atención al atún—, el método abre nuevas oportunidades industriales en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético. 

Sostenibilidad y pymes desde la economía aplicada

En Ciencias Sociales, la USC obtuvo un accésit a través de un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, liderado por María Garrido Ruso. El estudio analiza la relación entre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y el rendimiento, el riesgo y la resiliencia de las pymes gallegas, a partir de una muestra de más de 500 empresas.

María Garrido Ruso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, lidera el estudio sobre sostenibilidad y pymes
María Garrido Ruso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, lidera el estudio sobre sostenibilidad y pymes
USC

La investigación concluye que no existe una relación directa entre la adopción global de prácticas ESG y la mejora del rendimiento financiero, pero sí detecta efectos positivos en determinadas dimensiones, especialmente en las prácticas ambientales y laborales, que refuerzan la resistencia de las empresas en contextos de crisis. El trabajo aporta orientaciones prácticas para priorizar aquellas áreas de la sostenibilidad con mayor retorno económico y social.

Más allá de los galardones, estos reconocimientos dibujan una radiografía precisa del pulso investigador de la Universidade de Santiago de Compostela: una universidad capaz de moverse con solvencia entre la ciencia más básica y la aplicación práctica, entre el laboratorio, la modelización matemática y el análisis de la realidad económica y social. Proyectos que no solo amplían el conocimiento, sino que dialogan con los grandes desafíos contemporáneos —la sostenibilidad, la transición energética, la valorización de residuos o la resiliencia del tejido productivo— y que refuerzan el papel de la USC como un agente activo de transformación, conectado con su entorno y con vocación de impacto más allá del ámbito académico.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La hamburguesería Singulario y la pizzería Sicilia in Bocca compiten por el galardón a mejor restaurante del norte en los Just Eat Awards

Dos restaurantes de Santiago compiten por ser el mejor del norte de España
Eladio González Lois
El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes acoge una nueva edición de Vacaludos Entroido

El programa Vacaludos vuelve en Entroido con ocio educativo gratuito para niños y niñas de 3 a 12 años
Eladio González Lois
Detalle laboratorios USC

La USC es una de las mejores universidades del mundo en estas 11 materias
Eladio González Lois
Estudiantes a las puertas de la Facultad de Filología de la USC

La Facultad de Filología abre sus puertas al alumnado de secundaria para mostrar cómo se investiga en humanidades
Eladio González Lois