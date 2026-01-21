Cuatro proyectos de la USC, distinguidos en los Premios Fundación Barrié–RAGC

El equipo del CRETUS de la USC ha sido premiado por su proyecto capaz de convertir subproductos de la industria pesquera en gelatina de alta calidad mediante un proceso sostenible USC

La Universidade de Santiago de Compostela ha sido reconocida con cuatro proyectos distinguidos en la segunda edición de los Premios de Investigación Fundación Barrié–RAGC, unos galardones que ponen en valor las mejores investigaciones desarrolladas en Galicia en los ámbitos de las ciencias básicas, técnicas y sociales. Los reconocimientos subrayan la diversidad y el impacto de la investigación que se realiza en la universidad compostelana.

Baterías más sostenibles desde la química de materiales

En el ámbito de las Ciencias Básicas, uno de los accésits recayó en el equipo liderado por Manuel Souto Salom, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares. El proyecto avanza en el uso de electrodos orgánicos para baterías, una alternativa con ventajas ambientales, económicas y tecnológicas frente a los materiales inorgánicos tradicionales.

El investigador Manuel Souto Salom (centro), del CiQUS de la USC, lidera el proyecto sobre electrodos orgánicos para baterías más sostenibles USC

La investigación aborda retos clave como la baja conductividad de muchos compuestos orgánicos y su disolución en el electrolito, mediante el diseño de un nuevo polímero orgánico poroso combinado con nanotubos de carbono. El resultado son materiales reciclables, con cargas rápidas y buena capacidad de almacenamiento, que reducen la dependencia de metales críticos como el litio, el cobalto o el níquel.

Nuevas herramientas matemáticas para física e ingeniería

También en Ciencias Básicas, otro accésit fue concedido a Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez, de la Facultad de Matemáticas de la USC. Su trabajo, de carácter teórico, desarrolla nuevos conceptos de integrales y derivadas aplicables a la resolución de problemas complejos en física e ingeniería, especialmente en fenómenos con dinámicas no estándar o con memoria.

El trabajo teórico de Al-Shdaifat y Rodríguez amplía las aplicaciones de las matemáticas en física e ingeniería USC

Estas aportaciones permiten mejorar la modelización matemática y computacional de procesos en los que resulta imprescindible incorporar la historia previa del sistema, ampliando el campo de aplicación de las matemáticas avanzadas en entornos científicos y tecnológicos.

Gelatina sostenible a partir de subproductos del pescado

En la categoría de Ciencias Técnicas, uno de los premios principales fue para un equipo coordinado por Cristina Gallego Rodríguez, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais. El proyecto propone un método innovador y más sostenible para la extracción de gelatina de alta calidad a partir de la piel del pescado, un subproducto abundante en la industria pesquera.

El equipo liderado por Cristina Gallego Rodríguez desarrolla un método innovador para valorizar subproductos del pescado Cretus

La investigación emplea disolventes eutécticos que sustituyen tratamientos químicos agresivos, mejoran el rendimiento del proceso y optimizan las propiedades funcionales de la gelatina obtenida. Ajustando las condiciones y la especie de pescado —con especial atención al atún—, el método abre nuevas oportunidades industriales en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético.

Sostenibilidad y pymes desde la economía aplicada

En Ciencias Sociales, la USC obtuvo un accésit a través de un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, liderado por María Garrido Ruso. El estudio analiza la relación entre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y el rendimiento, el riesgo y la resiliencia de las pymes gallegas, a partir de una muestra de más de 500 empresas.

María Garrido Ruso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC, lidera el estudio sobre sostenibilidad y pymes USC

La investigación concluye que no existe una relación directa entre la adopción global de prácticas ESG y la mejora del rendimiento financiero, pero sí detecta efectos positivos en determinadas dimensiones, especialmente en las prácticas ambientales y laborales, que refuerzan la resistencia de las empresas en contextos de crisis. El trabajo aporta orientaciones prácticas para priorizar aquellas áreas de la sostenibilidad con mayor retorno económico y social.

Más allá de los galardones, estos reconocimientos dibujan una radiografía precisa del pulso investigador de la Universidade de Santiago de Compostela: una universidad capaz de moverse con solvencia entre la ciencia más básica y la aplicación práctica, entre el laboratorio, la modelización matemática y el análisis de la realidad económica y social. Proyectos que no solo amplían el conocimiento, sino que dialogan con los grandes desafíos contemporáneos —la sostenibilidad, la transición energética, la valorización de residuos o la resiliencia del tejido productivo— y que refuerzan el papel de la USC como un agente activo de transformación, conectado con su entorno y con vocación de impacto más allá del ámbito académico.