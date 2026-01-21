Caballero acusa a la Xunta de conceder 'privilegios medievales' a Santiago

El regidor vigués calificó de "impuesto" el pacto entre la Xunta y las universidades gallegas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Xunta de "conceder privilegios medievales" a Santiago al asignarle a su universidad el grado de Medicina "en exclusiva" y quedarse la UVigo sin facultad.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha criticado el acuerdo firmado finalmente entre el Gobierno gallego y las tres universidades gallegas para la descentralización de Medicina, asegurando que este pacto ha sido "impuesto" por el Ejecutivo autonómico.

"La Xunta sigue concediéndole privilegios medievales a Santiago y le asigna en exclusiva la facultad de medicina", ha insistido Caballero, volviendo sobre la idea de que Vigo es la ciudad más grande de España que carece de estos estudios tan "importantes".

Abel Caballero ha aprovechado para cargar de nuevo contra el PP y el BNG, acusándolos de "no defender" Vigo.