Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Caballero acusa a la Xunta de conceder 'privilegios medievales' a Santiago

El alcalde de Vigo critica el acuerdo de descentralización del grado de Medicina y denuncia que la UVigo quede sin facultad propia

Agencias
21/01/2026 16:28
El regidor vigués calificó de "impuesto" el pacto entre la Xunta y las universidades gallegas
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Xunta de "conceder privilegios medievales" a Santiago al asignarle a su universidad el grado de Medicina "en exclusiva" y quedarse la UVigo sin facultad.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha criticado el acuerdo firmado finalmente entre el Gobierno gallego y las tres universidades gallegas para la descentralización de Medicina, asegurando que este pacto ha sido "impuesto" por el Ejecutivo autonómico.

Reunión constitutiva da comisión de seguimento da descentralización do grao en Medicina, integrada por reitores, conselleiros, responsables sanitarios e representantes universitarios

A comisión de seguimento da descentralización de Medicina crea dous grupos de traballo e incorpora representación estudantil

"La Xunta sigue concediéndole privilegios medievales a Santiago y le asigna en exclusiva la facultad de medicina", ha insistido Caballero, volviendo sobre la idea de que Vigo es la ciudad más grande de España que carece de estos estudios tan "importantes".

Abel Caballero ha aprovechado para cargar de nuevo contra el PP y el BNG, acusándolos de "no defender" Vigo.

