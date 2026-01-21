Así se presentó Santiago en Fitur 2026

Míriam Louzao durante la presentación de la campaña ‘Compostela é moito MICE’ en FITUR Catedral de Santiago

El Concello de Santiago de Compostela ha presentado este miércoles en la Feria Internacional del Turismo, FITUR, la campaña ‘Compostela é moito MICE’, una nueva apuesta estratégica para reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo de eventos, congresos y negocios y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y sostenible a lo largo de todo el año.

La presentación corrió a cargo de la concejala de Turismo, Míriam Louzao, y de la directora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, Belén Montero, quienes pusieron el foco en el potencial de Santiago como espacio emblemático para el intercambio de conocimiento y la celebración de encuentros profesionales de ámbito nacional e internacional.

Durante su intervención, Louzao defendió que Santiago es un destino turístico maduro y consolidado, que no necesita exhibir constantemente sus iconos más reconocibles, sino atraer visitantes que elijan la ciudad “de forma consciente, con responsabilidade, con tempo e vontade”. En este sentido, retó al sector profesional del turismo de congresos a ampliar su mirada sobre Compostela y a explorar una ciudad que va más allá de los circuitos habituales.

Más de 5.000 plazas para congresos y 5.500 hoteleras

La campaña se apoya en la capacidad real de crecimiento del turismo MICE en la ciudad. Santiago cuenta con más de 5.000 plazas en infraestructuras específicas para reuniones y congresos, sin contar los hoteles, y más de 5.500 plazas hoteleras, de las cuales alrededor de 4.700 corresponden a establecimientos de más de tres estrellas.

En este contexto, la concejala puso en valor el trabajo del Santiago de Compostela Convention Bureau, que colabora de forma directa con entidades organizadoras de congresos y eventos para convertir incluso una reunión sencilla en una experiencia que contar, integrando ocio, gastronomía y cultura en la propuesta.

El Palacio de Congresos, buque insignia

Por su parte, Belén Montero reivindicó el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia como el “buque insignia” del ecosistema MICE de Santiago, destacando su superficie de más de 15.000 metros cuadrados, un auditorio con capacidad para más de 2.000 personas, salas modulables, amplias zonas expositivas y servicios preparados para acoger desde grandes congresos científicos hasta convenciones corporativas o eventos culturales de gran formato.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia Turismo de Santiago

Montero subrayó también el reciente esfuerzo inversor realizado en la instalación y la apuesta por una programación cultural estable, con conciertos y grandes eventos, con el objetivo de desestacionalizar el turismo y convertir el recinto en un espacio vivo, abierto también a la ciudadanía.

Infraestructuras, patrimonio y conectividad

La presentación en FITUR incluyó un recorrido por otras infraestructuras clave para eventos, como la Cidade da Cultura, el Recinto Ferial de Amio o el Multiusos Fontes do Sar, así como espacios singulares de la Universidade de Santiago de Compostela, entre ellos el Paraninfo, el Salón Noble del Colegio de Fonseca, la Casa de Europa o la Facultad de Medicina. En el ámbito cultural, se citaron también el Auditorio de Galicia y la sede de la SGAE.

En cuanto a la oferta hotelera, se destacó el Parador Hostal dos Reis Católicos, por su ubicación en la plaza del Obradoiro y su valor histórico, así como alojamientos ubicados en antiguos conventos, como el Hotel Monumento San Francisco o el Palacio del Carmen, además de pequeños hoteles con encanto y grandes cadenas presentes en la ciudad.

Parador Hostal dos Reis Católicos Redacción

Un turismo con alto impacto económico

El turismo de congresos y reuniones encaja, según el Concello, en un modelo de turismo sostenible, que viaja fuera de los picos vacacionales, se desplaza mayoritariamente entre semana y tiene un alto impacto económico por visitante. De acuerdo con los datos del Spain Convention Bureau, el gasto medio diario del turista MICE se sitúa en 379 euros, frente a los 137 euros del turismo de ocio, con estancias medias de 5,5 días en el caso de visitantes internacionales.

La campaña ‘Compostela é moito MICE’ juega así con la pronunciación del acrónimo inglés y la palabra gallega “máis”, como invitación directa al sector profesional a descubrir una Compostela con capacidad para acoger eventos, alimentar el espíritu y ofrecer experiencias que trascienden lo convencional.