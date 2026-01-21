Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Ames abre o calendario da Transgalaica 2026 coa proba inaugural en Bertamiráns

A competición de BTT comezará o 1 de marzo cun percorrido de 64 quilómetros e cinco citas programadas en Galicia ata maio

Redacción
21/01/2026 07:05
transgalaica 2025
A proba Transgalaica Ames 2026 será a primeira das cinco carreiras do circuíto galego de bicicleta de montaña desta tempada
Concello de Ames
O próximo 1 de marzo, o Concello de Ames tinaugura o circuíto de BTT máis importante do noroeste español. A Transgalaica Ames 2026 será a primeira das cinco probas que percorrerán a xeografía galega este ano, convertendo a Bertamiráns no epicentro do ciclismo nacional. Con 10 anos de historia consecutiva, esta cita é xa un emblema pola súa beleza paisaxística. O Pazo da Peregrina e o icónico Monte San Marcos volverán a ser algúns dos lugares por onde discorrerá esta proba de ciclismo de montaña.

Esta proba, que se vai celebrar o domingo 1 de marzo, está organizada polo club ciclista amesán Os Esfola Arrós e a empresa Team Relay, e, ademais, conta coa colaboración da Concellaría de Deportes do Concello de Ames. Este ano o circuíto de bicicleta de montaña Transgalaica conta con cinco probas: a primeira será a de Ames, e seguiranlle o 15 de marzo a proba de Silleda, o 29 de marzo a de Cerdedo-Cotobade, o 26 de abril aproba de Friol e o 10 de maio pecharase o calendario na Estación de Manzaneda.

Percorrido da proba

A proba comezará ás 9.30 horas diante do Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, para pasar despois polas inmediacións de Aldea Nova, Covas, Augapesada, seguindo por Lamas, ata chegar ás instalacións do Real Aeroclub de Santiago en Piñeiro. A continuación pasase polo alto do Monte Liñaredo, arredores do Monte San Marcos e Ventosa. Dende aí volverase ata Bertamiráns pola emblemática baixada da alta tensión do monte preto de Aldea Nova. 

Estímase que os primeiros ciclistas completen a primeira volta sobre as 10.49 e a segunda sobre as 12.03 horas. Antes, dende as 8.00 horas, comezará a entrega de dorsais na propia zona do Pazo. Pola súa banda, a entrega de premios terá lugar a partir das 14.00 horas.

O percorrido desta edición será semellante ao da pasada edición. Na segunda volta, non se subirá á zona de Aldea Nova e os participantes irán directamente polo sendeiro fluvial Rego dos Pasos, que estará debidamente indicado o propio día da proba.

Os participantes terán que dar dúas voltas a un circuíto de 32 quilómetros completandoun percorrido de 64 quilómetros (aproximadamente) e que conta cun desnivel de 1.600 metros. Por motivos loxísticos e de seguridade, establécese un control de paso no quilómetro 32 da proba.

Participación e inscricións

Poderán participar na proba todos os corredores e corredoras con licenza de ciclismo en vigor para a tempada 2026, ou ben aquelas persoas que tramiten unha licenza de 1 día.

