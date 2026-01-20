‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago

La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’ Archivo

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago de Compostela acogerá este miércoles 21 de enero, a las 18.30 horas, el segundo debate de la XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago, centrado en la obra Una familia moderna, de la escritora noruega Helga Flatland.

El coloquio estará moderado por Loli Sans y se desarrollará en el marco del ciclo de encuentros literarios del premio, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Una mirada a la familia contemporánea

La novela propone una lectura lúcida y sensible de las relaciones familiares actuales. La historia arranca con un viaje familiar a Roma en el que, tras 40 años de matrimonio, los padres anuncian su separación, un punto de partida que abre un proceso de reflexión sobre los vínculos afectivos, los modelos de familia y los prejuicios sociales que los rodean.

A partir de ese anuncio, el relato explora las reacciones de los distintos miembros de la familia y las tensiones entre expectativas, lealtades y cambios, situando al lector ante preguntas incómodas pero reconocibles.

Una autora de referencia en Noruega

Helga Flatland, nacida en 1984, está considerada una de las autoras más destacadas de la literatura noruega contemporánea. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Tarjei Vesaas y el Premio Amalie Skram, consolidando una obra centrada en el análisis de las relaciones humanas y los conflictos íntimos.

El debate forma parte de la programación cultural vinculada al Premio Novela Europea Casino de Santiago, que busca acercar al público compostelano algunas de las voces más relevantes de la narrativa europea actual.