Santiago de Compostela

Últimos días para asistir a 'Memorias dun neno labrego', en el Salón Teatro

La función del Centro Dramático Galego y Contraproducións puede verse hasta el 25 de enero

Eladio Lois
Eladio Lois
20/01/2026 09:10
Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos le dan vida sobre las tablas a la historia de Balbino
Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos dan vida sobre las tablas a la historia de Balbino
Xunta
Hay espectáculos que no se limitan a ocupar un escenario, sino que activan una memoria compartida. Eso es lo que ocurre con Memorias dun neno labrego, la nueva producción del Centro Dramático Galego junto a Contraproducións, que entra ya en sus últimos días de representación en Santiago de Compostela. El montaje, estrenado el pasado 8 de enero, se despide del Salón Teatro el 25 de enero, dejando atrás una estela de emoción reconocible y necesaria.

Bajo la dirección de Cándido Pazó, la adaptación escénica del clásico de Xosé Neira Vilas no busca el museo ni la nostalgia fácil. Al contrario, la propuesta respira presente, convirtiendo los recuerdos de Balbino en un espejo en el que todavía hoy se reflejan muchas preguntas sin resolver. 

La voz de Balbino, hoy

La dramaturgia sigue la voz limpia y vulnerable del niño campesino que observa el mundo adulto desde los márgenes: la escuela como espacio de disciplina, la familia como refugio y frontera, el trabajo precoz, las injusticias normalizadas y ese deseo persistente de escapar de un destino ya escrito.

Los episodios se encadenan con un ritmo ágil, apoyándose en el humor y en una relación directa con el público que evita solemnidades innecesarias y devuelve humanidad al relato. Un trabajo coral y cuidado

El elenco de 'As Gardiás'

‘As Gardiás’ inaugura el Ames Cultural con una reflexión sobre la vejez y la libertad personal

Más información

El elenco —Xúlio Abonjo, Santi Romay, Manuel Cortés, Federico Pérez Rey, Iris Darriba, Mónica García y Ana Santos— funciona como un cuerpo escénico compacto, capaz de transitar entre personajes, tiempos y emociones sin perder coherencia.

A ello se suma un diseño escénico sobrio y eficaz, con la escenografía y attrezzo de Pablo Giráldez “O Pastor”, el vestuario de Martina Cambeiro, la música de Xosé Lois Romero y la iluminación de Afonso Castro, elementos que acompañan sin subrayar, dejando que el texto y la interpretación sostengan el peso emocional del espectáculo. 

No es casual que Memorias dun neno labrego siga siendo la obra gallega más traducida de la historia. Esta versión teatral lo confirma: habla de un tiempo concreto, el de la Galicia rural de los años cuarenta, pero interpela directamente al presente.

Quedan ya muy pocos días para reencontrarse con Balbino en Santiago. Hasta el 25 de enero, el Salón Teatro acoge una propuesta que no solo homenajea a Neira Vilas en el décimo aniversario de su muerte, sino que reivindica el teatro como lugar de memoria, emoción y pensamiento compartido.

