Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
El presidente de la Xunta advierte de sanciones si no se respetan los servicios mínimos y ofrece mediación para desbloquear el conflicto
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apelado este martes a la patronal y a los sindicatos para que alcancen un acuerdo “cuanto antes” que permita poner fin a la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña, un paro que está afectando directamente a la movilidad en Santiago de Compostela.
En declaraciones a los medios durante un acto en Santiago de Compostela, Rueda se ha mostrado consciente de las molestias que está provocando la huelga y ha subrayado que la Xunta es “la primera interesada en que se resuelva”, al tratarse de “la administración de todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias”.
Servicios mínimos y mediación
En un nuevo día de paro, el jefe del Ejecutivo gallego ha insistido en que los servicios mínimos deben cumplirse y ha advertido de que, si no se respetan, “tiene que haber sanciones”. En este sentido, ha apelado tanto a la responsabilidad de los trabajadores como a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar su cumplimiento.
Rueda ha recordado que la Xunta mantiene ofrecida su mediación en el conflicto y también el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral, con el objetivo de facilitar un entendimiento entre las partes. “Estaremos vigilantes, pero las dos partes deberían llegar a un acuerdo cuanto antes, porque prestan un servicio público fundamental”, ha concluido.