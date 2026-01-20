Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses

El presidente de la Xunta advierte de sanciones si no se respetan los servicios mínimos y ofrece mediación para desbloquear el conflicto

Redacción
20/01/2026 15:34
Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago
Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago
CIG
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apelado este martes a la patronal y a los sindicatos para que alcancen un acuerdo “cuanto antes” que permita poner fin a la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña, un paro que está afectando directamente a la movilidad en Santiago de Compostela.

Bertamiráns, en una foto de archivo

El Concello de Ames ordena el cierre del cajero que entregaba menos efectivo del solicitado

Más información

En declaraciones a los medios durante un acto en Santiago de Compostela, Rueda se ha mostrado consciente de las molestias que está provocando la huelga y ha subrayado que la Xunta es “la primera interesada en que se resuelva”, al tratarse de “la administración de todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias”.

Servicios mínimos y mediación

En un nuevo día de paro, el jefe del Ejecutivo gallego ha insistido en que los servicios mínimos deben cumplirse y ha advertido de que, si no se respetan, “tiene que haber sanciones”. En este sentido, ha apelado tanto a la responsabilidad de los trabajadores como a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar su cumplimiento.

Rueda ha recordado que la Xunta mantiene ofrecida su mediación en el conflicto y también el ejercicio de sus competencias como autoridad laboral, con el objetivo de facilitar un entendimiento entre las partes. “Estaremos vigilantes, pero las dos partes deberían llegar a un acuerdo cuanto antes, porque prestan un servicio público fundamental”, ha concluido.

