Santiago de Compostela

Rois abre las inscripciones del Concurso de Entroido, que repartirá más de 2.000 euros en premios

El certamen tendrá lugar el sábado 14 de febrero e incluye seis categorías, pasarrúas y una gran fiesta en el polideportivo municipal

Eladio Lois
Eladio Lois
20/01/2026 07:13
Ambiente festivo en el polideportivo municipal de Rois durante la celebración del Entroido
Ambiente festivo en el polideportivo municipal de Rois durante la celebración del Entroido
Archivo
El Concello de Rois ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Entroido, que repartirá más de 2.000 euros en premios y se celebrará el sábado 14 de febrero. La cita volverá a llenar de color y creatividad las calles del municipio con un desfile desde la Casa Consistorial y una gran fiesta posterior en el polideportivo municipal.

Las personas y comparsas interesadas deberán inscribirse de forma obligatoria a través de los formularios disponibles en la web municipal entre el 19 de enero y el 4 de febrero, ambos incluidos. Desde el Concello se recuerda que no se admitirán inscripciones el mismo día del concurso. Desfile y actuaciones

Momento del desfile celebrado en Ames en 2025

Así será el Entroido en Ames | Programación completa

Más información

La jornada festiva comenzará a las 16.00 horas con la recogida de dorsales delante de la Casa do Concello. El desfile arrancará a las 17.00 horas y finalizará en el polideportivo municipal, donde los participantes presentarán sus propuestas ante el público y el jurado con actuaciones de hasta seis minutos. La fiesta continuará con una merienda popular y la actuación musical del dúo Stylo.

Seis categorías y premios en metálico

El concurso contempla seis categorías: infantil individual hasta 12 años; individual de 12 años o más; pareja o trío; comparsa infantil de 4 a 12 miembros; comparsa general de 4 a 12 miembros; y comparsa de 13 o más integrantes. Habrá premios en metálico en todas las modalidades, con cuantías que alcanzan los 400 euros en las categorías con mayor participación.

Además, se otorgarán gratificaciones especiales a las comparsas locales —aquellas en las que al menos el 75 % de las personas participantes estén empadronadas en el municipio— para reconocer el trabajo y el espíritu del Entroido. Estas ayudas serán de 50 euros para comparsas de hasta 12 personas y de 100 euros para las de 13 o más integrantes. 

El jurado valorará aspectos como la originalidad, la creatividad, la puesta en escena, la imaginación y el uso de materiales reciclados o respetuosos con el medio ambiente. En el caso de las comparsas, durante la inscripción deberá designarse una persona representante y aportar la documentación administrativa recogida en las bases.

