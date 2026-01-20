Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta impulsa concursos de ideas para construir 412 viviendas públicas en Santiago

Los proyectos prevén 244 viviendas en Salgueiriños, además de alojamientos compartidos y dos residencias juveniles, con una inversión global superior a los 80 millones de euros

Redacción
20/01/2026 17:47
El presidente de la Xunta, la conselleira de Vivenda, el conselleiro de Cultura y el rector de la USC, en un acto en Santiago
El presidente de la Xunta, la conselleira de Vivenda, el conselleiro de Cultura y el rector de la USC, en un acto en Santiago
Xunta
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La plataforma de contratos de Galicia publica este martes sendos concursos de ideas arquitectónicas convocados por la Xunta para la futura construcción de 412 viviendas públicas: 244 en Santiago de Compostela, en Salgueiriños, y 168 en A Coruña, en Elviña.

El proyecto, dividido en dos lotes, también contempla la creación de 150 alojamientos compartidos en A Coruña y dos residencias juveniles, una en cada ciudad, con 150 plazas cada una.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto esta iniciativa como "perfecto ejemplo" de las actuaciones del Gobierno gallego para tratar de facilitar el acceso a la vivienda. En total, invertirá más de 80 millones de euros, según ha dicho.

"Queremos una buena arquitectura, que se hagan unas edificaciones de calidad, bien pensadas, bien diseñadas y bien planificadas", ha resaltado.

Esta fase técnica cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros (1,9 millones para el lote de Santiago y 2,3 millones para el de A Coruña) y busca "atraer talento" para alcanzar los mejores proyectos.

Suelo dotacional

En el caso de Santiago, la actuación se ubica en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie situada en Salgueiriños y que en la actualidad se utiliza como aparcamiento.

El proyecto es posible tras la modificación normativa de la Xunta que permite, desde el pasado 1 de enero, transformar suelos dotacionales en espacios residenciales.

Dos fases

Por su parte, la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha celebrado este "día importante" en que la Xunta da "un paso más" para facilitar acceso a la vivienda y ha precisado que la primera fase del concurso de ideas, la de presentación de ofertas, abarca hasta el 23 de marzo. De ella saldrán cinco propuestas ganadoras para cada una de las ciudades (10 en total que recibirán 15.000 euros de premio).

En una segunda fase será preciso ahondar en un proyecto de ordenación urbanística y arquitectónica y de ella saldrá el ganador definitivo, según ha explicado Allegue.

Presente en el acto de presentación, también ha tomado la palabra el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, quien ha aplaudido la actuación al ver en la vivienda una "pieza fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades".

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Reunión constitutiva da comisión de seguimento da descentralización do grao en Medicina, integrada por reitores, conselleiros, responsables sanitarios e representantes universitarios

A comisión de seguimento da descentralización de Medicina crea dous grupos de traballo e incorpora representación estudantil
Redacción
Familiares de fallecidos y heridos en el descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira llegan hasta la Plaza del Obradoiro tras una marcha de protesta, a 24 de julio de 2023

El abogado de las víctimas de Angrois ve paralelismos con el accidente ferroviario de Adamuz
Agencias
Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
Redacción
La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’

‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago
Eladio González Lois