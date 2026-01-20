La Xunta impulsa concursos de ideas para construir 412 viviendas públicas en Santiago

El presidente de la Xunta, la conselleira de Vivenda, el conselleiro de Cultura y el rector de la USC, en un acto en Santiago Xunta

La plataforma de contratos de Galicia publica este martes sendos concursos de ideas arquitectónicas convocados por la Xunta para la futura construcción de 412 viviendas públicas: 244 en Santiago de Compostela, en Salgueiriños, y 168 en A Coruña, en Elviña.

El proyecto, dividido en dos lotes, también contempla la creación de 150 alojamientos compartidos en A Coruña y dos residencias juveniles, una en cada ciudad, con 150 plazas cada una.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto esta iniciativa como "perfecto ejemplo" de las actuaciones del Gobierno gallego para tratar de facilitar el acceso a la vivienda. En total, invertirá más de 80 millones de euros, según ha dicho.

"Queremos una buena arquitectura, que se hagan unas edificaciones de calidad, bien pensadas, bien diseñadas y bien planificadas", ha resaltado.

Esta fase técnica cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros (1,9 millones para el lote de Santiago y 2,3 millones para el de A Coruña) y busca "atraer talento" para alcanzar los mejores proyectos.

Suelo dotacional

En el caso de Santiago, la actuación se ubica en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie situada en Salgueiriños y que en la actualidad se utiliza como aparcamiento.

El proyecto es posible tras la modificación normativa de la Xunta que permite, desde el pasado 1 de enero, transformar suelos dotacionales en espacios residenciales.

Dos fases

Por su parte, la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha celebrado este "día importante" en que la Xunta da "un paso más" para facilitar acceso a la vivienda y ha precisado que la primera fase del concurso de ideas, la de presentación de ofertas, abarca hasta el 23 de marzo. De ella saldrán cinco propuestas ganadoras para cada una de las ciudades (10 en total que recibirán 15.000 euros de premio).

En una segunda fase será preciso ahondar en un proyecto de ordenación urbanística y arquitectónica y de ella saldrá el ganador definitivo, según ha explicado Allegue.

Presente en el acto de presentación, también ha tomado la palabra el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, quien ha aplaudido la actuación al ver en la vivienda una "pieza fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades".