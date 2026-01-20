Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

‘Impresións nocturnas’ lleva a Ravel y Faure al Auditorio de Galicia

El concierto, dirigido por Johanna Malangré y con Alexandra Dariescu al piano, se celebra este jueves a las 20.30 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
20/01/2026 09:16
Johanna Malangré dirige a la Real Filharmonía de Galicia en el espectáculo
Johanna Malangré dirige a la Real Filharmonía de Galicia en el espectáculo
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Auditorio de Galicia acoge este jueves 22 de enero, a las 20.30 horas, el concierto Impresións nocturnas, una nueva propuesta de la Real Filharmonía de Galicia que combina estrenos absolutos y nacionales con obras clave del repertorio impresionista y de transición al siglo XX.

Bajo la dirección de Johanna Malangré, y con la pianista Alexandra Dariescu como solista, el programa traza un recorrido nocturno por distintas sensibilidades musicales, desde la evocación íntima hasta el pulso cosmopolita. 

Xúlio Abonjo, Manuel Cortés, Iris Darriba, Mónica García, Federico Pérez Rey, Santi Romay y Ana Santos le dan vida sobre las tablas a la historia de Balbino

Últimos días para asistir a 'Memorias dun neno labrego', en el Salón Teatro

Más información

El concierto se abre con Cometa, encargo a la compositora Lula Romero y estreno absoluto, que dialoga con el legado histórico desde una mirada contemporánea. A continuación, la música de Maurice Ravel ocupa un lugar central con Pavane pour une infante defunte y el Concierto para piano en sol mayor, una obra marcada por la influencia del jazz tras el viaje del compositor a Nueva York.

La velada incluye también Stars, de Mary Howe, que llega a Santiago como estreno en España, y la Suite de Pelléas et Mélisande, Op. 80, de Gabriel Fauré, una partitura que condensa la atmósfera simbolista y la elegancia armónica del autor francés.

Contexto y diálogo con el público

El programa se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Ravel, y propone una lectura amplia de su tiempo y sus influencias, conectando con figuras como Schoenberg, Debussy o Sibelius. La selección refuerza la idea de la noche como espacio de contemplación, misterio y emoción, eje conceptual del concierto.

Antes de la actuación, el público podrá asistir a Conversando con… Johanna Malangré, un encuentro previo a las 19.45 horas en la Sala Mozart, con la participación del alumnado de la EAEM, concebido como un espacio de mediación y acercamiento al programa.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
Redacción
La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’

‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago
Eladio González Lois
El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo

Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Enero de 2026
Redacción
Estudiantes en Santiago

El Concello busca ideas del estudiantado universitario para decidir parte de los presupuestos municipales
Eladio González Lois