‘Impresións nocturnas’ lleva a Ravel y Faure al Auditorio de Galicia

El Auditorio de Galicia acoge este jueves 22 de enero, a las 20.30 horas, el concierto Impresións nocturnas, una nueva propuesta de la Real Filharmonía de Galicia que combina estrenos absolutos y nacionales con obras clave del repertorio impresionista y de transición al siglo XX.

Bajo la dirección de Johanna Malangré, y con la pianista Alexandra Dariescu como solista, el programa traza un recorrido nocturno por distintas sensibilidades musicales, desde la evocación íntima hasta el pulso cosmopolita.

El concierto se abre con Cometa, encargo a la compositora Lula Romero y estreno absoluto, que dialoga con el legado histórico desde una mirada contemporánea. A continuación, la música de Maurice Ravel ocupa un lugar central con Pavane pour une infante defunte y el Concierto para piano en sol mayor, una obra marcada por la influencia del jazz tras el viaje del compositor a Nueva York.

La velada incluye también Stars, de Mary Howe, que llega a Santiago como estreno en España, y la Suite de Pelléas et Mélisande, Op. 80, de Gabriel Fauré, una partitura que condensa la atmósfera simbolista y la elegancia armónica del autor francés.

Contexto y diálogo con el público

El programa se enmarca en la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Ravel, y propone una lectura amplia de su tiempo y sus influencias, conectando con figuras como Schoenberg, Debussy o Sibelius. La selección refuerza la idea de la noche como espacio de contemplación, misterio y emoción, eje conceptual del concierto.

Antes de la actuación, el público podrá asistir a Conversando con… Johanna Malangré, un encuentro previo a las 19.45 horas en la Sala Mozart, con la participación del alumnado de la EAEM, concebido como un espacio de mediación y acercamiento al programa.